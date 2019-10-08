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淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44聯合報 記者張曼蘋／新北報導

國慶連假將至，淡海輕軌列車首次變裝！新北捷運公司表示，今年適逢清法戰爭135周年，連假首日將推出「清法戰爭主題彩繪列車」，每天固定整點從紅樹林站發車；同時也將發行限量1884份的紀念版一日票，購票者可憑票，在連假期間上午9點至下午5點在紅樹林站免費體驗清朝服裝與主題彩繪列車拍照留念。

新北捷運公司表示，1884年發生清法戰爭，當時許多淡水地區先民也參加這場家鄉保衛戰，當年古戰場的遺址為今日淡水「天生國小」到「沙崙海水浴場」一帶，而淡海輕軌紅樹林站月台上遠眺觀音山與淡水河出海口方向，就是當年戰役發生的淡水河域，至於濱海沙崙站旁的程氏古厝，也是當年重要的軍事將領的部屬據點。

新北捷運公司表示，為推廣淡水在地文化特色，這次與國內插畫家合作，推出清法戰爭主題彩繪列車與限量1884套的清法戰爭紀念版一日票，每張車票擁有獨立票號且皆燙金字設計，加上雅緻外封套及清法戰爭主題明信片，每份售價99元。

限量紀念票將在10日上午6點起在輕軌紅樹林站限量發售，另外新北捷運公司官網也同步販售。新北捷運公司表示，票號隨機出貨，可選擇現場取票，若要寄送，需負擔寄送郵資，國慶連假期間，購票者還可在上午9點至下午5點憑票免費體驗穿著清朝服裝，與主題彩繪列車拍照留念，每張票限兌換一次。

新北捷運公司指出，新北市文化局與淡水古蹟博物館本月起也在海關碼頭、紅毛城、滬尾礮臺、得忌利士洋行等處，設置5個清法戰爭135周年紀念主題展館，現場有一系列的展覽與導覽活動，民眾可趁連假到淡水走走，搭上淡海輕軌，見證淡水歷史發展脈絡。

今年適逢清法戰爭135周年，新北捷運公司將在連假首日推出「清法戰爭主題彩繪列車」...
今年適逢清法戰爭135周年，新北捷運公司將在連假首日推出「清法戰爭主題彩繪列車」，每天固定整點從紅樹林站發車。圖／新北捷運公司提供
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國慶連假期間也將發行限量1884份的紀念版一日票，購票者可憑票，在連假期間上午9...
國慶連假期間也將發行限量1884份的紀念版一日票，購票者可憑票，在連假期間上午9點至下午5點在紅樹林站免費體驗清朝服裝，與主題彩繪列車拍照留念。圖／新北捷運公司提供
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新北捷運公司將在連假首日推出「清法戰爭主題彩繪列車」，每天固定整點從紅樹林站發車...
新北捷運公司將在連假首日推出「清法戰爭主題彩繪列車」，每天固定整點從紅樹林站發車。圖／新北捷運公司提供
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為推廣淡水在地文化特色，淡海輕軌與國內插畫家合作，推出清法戰爭主題彩繪列車。圖／...
為推廣淡水在地文化特色，淡海輕軌與國內插畫家合作，推出清法戰爭主題彩繪列車。圖／新北捷運公司提供
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