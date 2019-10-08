孩童上國小仍持續尿床 醫師建議接受評估

2019-10-08 13:06 中央社 台南8日電



台南一名8歲男童因幾乎每晚尿床，家長感到嚴重困擾而求醫，經半年的行為與藥物治療逐漸改善。醫師指出，孩童上國小後若持續尿床，建議就醫評估，對孩子的心理發展有正面幫助。

奇美醫學中心兒科部主治醫師張藝馨今天表示，這名男童的媽媽在門診時說，孩子幾乎每天尿床，但半夜要叫孩子起床上廁所又叫不醒，床單和被子洗到來不及乾，實在造成很大的困擾。家裡另一個孩子才5歲就已完全不會尿床，不曉得這個情況如何解決。

張藝馨指出，經診斷後發現男童是原發性單一症狀尿床，經過半年的行為治療與藥物治療後，症狀慢慢獲得改善，家長的睡眠品質也好轉許多，現由門診持續追蹤。

她說，尿床治療都要先觀察孩子日常飲水與解尿，再從行為治療開始，建立較好的飲水習慣；白天多喝水，睡前兩小時不喝水。養成正確的小便姿勢及預防便秘也很重要。確實調整生活上的小細節，有時對尿床就有不錯效果，若行為治療效果不佳，可考慮加上藥物來幫忙。

張藝馨表示，孩子尿床不僅對家長來說有很大壓力，孩子本身也因可能面對父母的責備及同儕的眼光，衍生出內向害羞、低自信心等特質。雖然大部分孩子隨年齡增長，尿床症狀就會改善，但也有人遲遲沒有好轉。建議孩子上國小之後若仍持續尿床，家屬就可以考慮帶到兒科門診接受評估。