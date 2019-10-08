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影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03聯合報 記者趙容萱／台中報導

44歲陳姓會計師事務所單身女員工四年前摸到右側乳房有小腫塊，擔心乳癌治療很恐怖，拖一年多，腫瘤破裂流血，不得不在2017年就醫，確診為四期，腫瘤十多公分，且轉移到肺。陳小姐說，她當下決定乖乖聽醫師的話，因腫瘤過於大，先接受化療半年，待腫瘤縮小後，在去年二月切除乳房，術後花百萬元使用口服標靶激酶抑制劑，影像看不到癌細胞，肝功能正常，追蹤每3個月回診，她也回歸工作，去了二趟日本旅遊，她也奉勸罹乳癌婦女及早接受治療，愈晚治療，付出的代價愈大。

陳姓女病患以前愛吃炸雞、薯條、鹽酥雞，得知可能罹癌時當時害怕面對，怕會拖累家人，拖著不就醫，她說，罹癌後，乖乖聽醫師的話，生活作息也做了調整，她很感謝醫師治療，讓她生活可以回歸正常，正常上班、快樂旅遊，沒有拖累別人，她的作息也改變，多吃蔬菜，自己做養生便當，也增加運動，生活品質獲提昇。既然不能控制生命長度，那就加深生命深度與廣度。

中山附醫內分泌外科主任姚忠瑾建議婦女，早期診斷、早期治療是診治乳癌的不二法門，他也提醒所有的乳癌復發患者，第四期不等於末期，只要積極並定期回診治療，可將病情穩定控制，別輕易放棄。

姚忠瑾說明，乳癌是國人女性癌症發生率第一位，每年新增患者將突破1.5萬人大關。依照乳癌可分為4大類型，其中「荷爾蒙受體陽性、HER2陰性」患者佔比超過6成，過去晚期乳癌原本第一線治療選項僅有荷爾蒙治療與化療，但近年醫學發現激酶抑制劑機轉抑制細胞周期，減少訊息傳遞，抑制增生與分裂，降低約一半復發風險。

他指出，激酶抑制劑病患沒有復發的存活期較過去傳統抗荷爾蒙藥物13.8個月，延長27.5個月，三年半的整體存活率可達70%，大幅提升24%，對亞洲人又特別好。一個月治療費用約15萬元，今年十月一日納入健保（專案申請通過可健保給付），相對減輕患者的經濟負擔。

陳姓女病患（右）積極抗癌，她接受治療後，如今回歸工作，去了二趟日本旅遊，她也奉勸...
陳姓女病患（右）積極抗癌，她接受治療後，如今回歸工作，去了二趟日本旅遊，她也奉勸罹乳癌婦女及早接受治療，愈晚治療，付出的代價愈大。記者趙萱／攝影
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陳姓女病患（右）積極抗癌，她接受治療後，如今回歸工作，去了二趟日本旅遊，她也奉勸...
陳姓女病患（右）積極抗癌，她接受治療後，如今回歸工作，去了二趟日本旅遊，她也奉勸罹乳癌婦女及早接受治療，愈晚治療，付出的代價愈大。記者趙萱／攝影
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醫師姚忠瑾說明，陳姓女病患到院時，腫瘤十多公分，且轉移到肺，積極抗癌，如今回歸工...
醫師姚忠瑾說明，陳姓女病患到院時，腫瘤十多公分，且轉移到肺，積極抗癌，如今回歸工作，去了二趟日本旅遊。記者趙萱／攝影
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乳癌患者腫瘤
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