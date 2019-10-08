立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北報導



專家預估，今年全年新生兒出生數約在17萬5000人左右，比去年「小跌」5000多人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立委憂心台灣今年新生兒會跌破17萬大關，顯見蔡政府提出的催生政策效果有限。不過專家預估，今年全年新生兒出生數比去年「小跌」5000多人，約在17萬5000人左右。

婦產科醫學會秘書長、新竹馬偕婦產部主任黃閔照表示，據統計，今年上半年1到6月的新生兒出生數約8萬5000人，下半年數值應差不多，但得加上每年10、11月為「生產大月」，會各增加2000至3000新生兒，故今年新生兒出生數，學會預估約在17萬5000人左右。

對於政府催生效果似乎有限，黃閔照說，生產人數等比往下走是必然趨勢，如民國70年時台灣年新生兒數為40萬人，但經科技、經濟發展等因素下走向少子化，以及晚婚、不婚族群增加，可生育婦女的人口越來越低，新生兒數自然減少。

黃閔照呼籲有生育計畫的女性應「早點生」外，也建議政府可營造友善孕婦職場，如鼓勵中型以上企業設置托嬰處、增聘人力預備，甚至政府減稅等，讓企業更願意營造利多，使職場不敢生、太早生的女性願意生育。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，國健署現提供全國孕婦10次產檢外，103年起陸續增加乙型鏈球菌（GBS）、超音波、2次產前衛教指導等項目，更針對34歲以上孕婦增加產前遺傳診斷諮詢。

同時國健署也設置了「孕產婦關懷網站」更有諮詢電話，提供包含孕、產期照護資訊，哺育等生育知識學習、友善醫院、就醫好幫手等；而就署內去年統計，孕婦平均產檢率也達9成。

陳麗娟說，從106年起，也開始試辦「高風險孕產婦關懷計畫」，針對高風險孕婦收案，提供轉介、產檢等服務，目前已有9縣市參與，待今年底結束後將再檢視成效，計劃推廣至全台各縣市。