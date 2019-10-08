龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園市龍潭分局為因應連續4天國慶雙十節假期，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，預估石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，連續期間將吸引大量遊客進入龍潭地區，恐造成周邊交通壅塞。另在10日 (星期四)上午7至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道，執行高乘載交通管制。

此外，鄰近新竹縣旅遊景點行經的台3線人車潮，勢必對龍潭地區的交通造成衝擊，龍潭警方依據歷年強力疏導經驗表示，龍潭區前往小人國、六福村等遊樂區的主要道路中原路路幅較為狹窄，易造成沿路車輛回堵，延伸至中豐路、大昌路交流道等重要道路，為避免交通壅塞，警方將於各相關路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警察分局為確保連續假期的交通順暢，以分局現有警力為主，並結合義警、民防、義交等協勤民力共同執行，以發揮整合成效，另置重點於觀光景點周邊道路，加強交通疏導作為。

建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下 (往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下 (往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。