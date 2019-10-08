親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不是用罐頭！網友刷錯負評 廟口紅茶喊冤：花生湯熬7小時

司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01聯合報 記者張弘昌／桃園報導

桃園市龍潭分局為因應連續4天國慶雙十節假期，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，預估石門水庫小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，連續期間將吸引大量遊客進入龍潭地區，恐造成周邊交通壅塞。另在10日 (星期四)上午7至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道，執行高乘載交通管制。

此外，鄰近新竹縣旅遊景點行經的台3線人車潮，勢必對龍潭地區的交通造成衝擊，龍潭警方依據歷年強力疏導經驗表示，龍潭區前往小人國、六福村等遊樂區的主要道路中原路路幅較為狹窄，易造成沿路車輛回堵，延伸至中豐路、大昌路交流道等重要道路，為避免交通壅塞，警方將於各相關路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警察分局為確保連續假期的交通順暢，以分局現有警力為主，並結合義警、民防、義交等協勤民力共同執行，以發揮整合成效，另置重點於觀光景點周邊道路，加強交通疏導作為。

建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下 (往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下 (往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

龍潭警分局分局長蕭欽杰特別呼籲，民眾出門旅遊多一點禮讓、行車更順暢，勿於龍潭區各重要道路及遊樂區周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間。另請大家注意財物的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護連假期間交通順暢與安全。

國慶4天連假，龍潭警在石門水庫及遊樂區及國3龍潭交流道周邊道路，加強交通紓導措施...
國慶4天連假，龍潭警在石門水庫及遊樂區及國3龍潭交流道周邊道路，加強交通紓導措施。圖／龍潭警分局提供
分享
國慶4天連假，龍潭警在石門水庫及遊樂區及國3龍潭交流道周邊道路，加強交通紓導措施...
國慶4天連假，龍潭警在石門水庫及遊樂區及國3龍潭交流道周邊道路，加強交通紓導措施。圖／龍潭警分局提供
分享

石門水庫替代道路小人國國道連假國慶
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

黃斑部病變也分性、濕性 濕的要比乾的還嚴重

2019-10-08 11:34

哈吉貝颱風持續增強撲日 氣象局：預估將成今年最強颱

2019-10-08 09:31

強颱哈吉貝朝日前進 今白天多雲到晴晚起北東降雨機率增

2019-10-08 09:10

日本大阪 感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-08 09:47

今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天

2019-10-08 10:00

偷跑非法骨釘 流向下周才公布

2019-10-07 23:45

流感爆流行 疫苗延11月15日打

2019-10-07 23:20

北部「電梯大樓」成主流、南部偏愛「透天厝」

2019-10-08 12:45

淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

民眾申請預立醫療破百 高市大同醫院義賣籌募安寧基金

2019-10-08 11:53

北醫創全台第一所AI醫療碩士專班今始業 首屆臥虎藏龍

2019-10-08 11:50

日本抗議天王松本哉來台 手上QR code刺青結局超爆笑

2019-10-08 11:29

健身減肥餐不用再自己煮！美味好吃不乾柴

2019-10-08 10:50

國慶連假 國1平鎮系統南封閉、新屋高乘載

2019-10-08 09:33

咳嗽超過一個月聲音沙啞 53歲老菸槍查出罹肺癌

2019-10-08 09:27

宜蘭凌晨01：17地震 規模4.7

2019-10-08 01:54

矽谷科技冬令營 見識新銳機器人

2019-10-07 23:49

健康你我他／用敬老金 投資自己的興趣

2019-10-07 23:46

逾65歲估四成聽損 三高者風險高

2019-10-07 23:46

藥酒補身 醫：視體質、病情使用

2019-10-07 23:46

沒驗光試戴 隱形眼鏡恐傷眼

2019-10-07 23:46

標靶藥物 可抗肺纖維化

2019-10-07 23:46

輔導訪查 苗栗兒健檢查率提升

2019-10-07 23:42

長照到家 醫拎醫療包出診

2019-10-07 23:33

脖子「啪」一聲 玩360度遊樂設施 他頸椎受傷

2019-10-07 23:31

門診、居家2頭燒 醫盼簡化流程

2019-10-07 23:30

免費檢測及捐助聽器 元健助聽障者 重返有聲世界

2019-10-07 23:10

「用嘴傷人」超愚蠢！7招學習修養高度 懂得情緒轉移

2019-10-07 22:48

奇美思覺失調症特展 醫師：去除標籤汙名化

2019-10-07 20:39

11月才有公費流感疫苗 北市議員促市府繃緊神經

2019-10-07 20:28

高齡者主動脈狹窄免開胸 導管置換一天下床

2019-10-07 18:30

綠色物流 電動三輪機車限重從80公斤增至200公斤

2019-10-07 18:12

同樣價格兩樣情 便當店這種點法超划算

2019-10-07 18:04

對抗呼吸道融合病毒 國衛院可望研發新疫苗

2019-10-07 18:02

找不到命中注定隱形眼鏡？九成隱眼族不知這關鍵

2019-10-07 18:02

不是戴上去美就好 五步驟教你配戴隱形眼鏡

2019-10-07 18:01

花蓮鋼管紅茶手工花生湯不實被罵翻 在地人曝「正宗老店」是這間

2019-10-07 17:32
看更多

熱門文章

今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天

2019-10-08 10:00

醫師提醒：補鈣若有中斷 等於功虧一簣

2019-10-07 13:02

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

哈吉貝颱風持續增強撲日 氣象局：預估將成今年最強颱

2019-10-08 09:31

全聯雙十家家購物節 滿千送千點、超過50件家電團購價

2019-10-07 18:36

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21

中門大開太辣了！克莉絲汀史都華靠一顆釦子變出性感味

2019-10-07 21:28

宜蘭凌晨01：17地震 規模4.7

2019-10-08 01:54

守護用路人安全 77歲伯8年擦淨15萬面反光鏡

2019-10-07 13:22

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

每日星座運勢／射手事業不宜強出頭　獲得異性青睞

2019-10-08 00:00

「用嘴傷人」超愚蠢！7招學習修養高度 懂得情緒轉移

2019-10-07 22:48

拉不拉多見火車太興奮 車上爆衝誤觸手槍射傷看護

2019-10-07 16:07

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

同樣價格兩樣情 便當店這種點法超划算

2019-10-07 18:04

天然果汁也會增加糖尿病風險 含糖飲宜少碰

2019-10-07 16:09

柿子挑選大學問 萼片完整、果色均勻且橙紅最好吃

2019-10-07 14:39

豬竟會用木棍挖洞築巢！研究首次發現：豬也會用工具

2019-10-07 15:14

多胎家庭難請外傭 勞部擬加權計點

2019-10-08 00:36

【求孕點滴】木榕／上上籤的名醫

2019-10-08 06:00

強颱哈吉貝朝日前進 今白天多雲到晴晚起北東降雨機率增

2019-10-08 09:10

一個人的旅遊夯 台旅客單人出遊成長6成

2019-10-07 13:30

賈靜雯奪視后的秘密武器 擦上珊瑚色唇膏自帶女神氣勢

2019-10-07 19:34

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43

偷跑非法骨釘 流向下周才公布

2019-10-07 23:45

綠色物流 電動三輪機車限重從80公斤增至200公斤

2019-10-07 18:12

黃斑部病變也分性、濕性 濕的要比乾的還嚴重

2019-10-08 11:34

日本超萌天然紀念物 大型毬藻進駐北市動物園

2019-10-07 13:26

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

流感爆流行 疫苗延11月15日打

2019-10-07 23:20

壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園

2019-10-08 07:37

今年最後連假！西堤推18周年慶 10月壽星用餐8折起

2019-10-07 17:54

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

Bosch推出洗碗機不淨則退 90天滿意保證活動

2019-10-07 12:54

咳嗽超過一個月聲音沙啞 53歲老菸槍查出罹肺癌

2019-10-08 09:27

萬聖節限定！蜘蛛甜甜圈、南瓜巧克力盒搗蛋登場

2019-10-07 14:27

彼特兔躍上LeSportsac包款 超可愛療癒系列開賣啦

2019-10-07 14:55

旅行充滿食趣！「全家」推一店一特色美饌饗客

2019-10-07 12:50

找不到命中注定隱形眼鏡？九成隱眼族不知這關鍵

2019-10-07 18:02

健身減肥餐不用再自己煮！美味好吃不乾柴

2019-10-08 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top