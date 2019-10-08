民眾申請預立醫療破百 高市大同醫院義賣籌募安寧基金
大同醫院自108年2月起推動預立醫療決定，至今諮商案例已破百例，每年10月第二個星期六為世界安寧日，高雄市立大同醫院上午舉辦安寧愛心義賣活動籌募安寧基金，也同步宣導「預立醫療決定」，希望讓社區民眾更了解台灣病人尊嚴與善終權利。
這場義賣活動包括衣物、書籍及裝飾品等，吸引許多患者家屬及社區民眾到場挖寶，院長陳彥旭與新興衛生所所長蕭春香也敲響愛心鑼，並示範養生毛巾操，邀民眾一同響應健康及愛心義賣。
陳彥旭表示，安寧療護是重視個人價值及病人權益的覺醒，安寧療護團隊以尊重生命的態度，協助疾病末期的病人進行疼痛控制，減緩身體不適症狀，陪病人走過人生最後旅程，同時並輔導家屬重新面對未來生活，把死亡當成圓滿生命意義的功課。
陳彥旭也說，該院推動的預立醫療決定，也是病人尊嚴與善終權立的一部份，申請個案年齡層從八旬老翁到30歲年輕女性都有，更不乏夫妻、姊妹、母女等全家人共同簽署，希望自己有朝一日重病臥床、無法痊癒時，能免除全身插滿管路的痛苦，有尊嚴地走完人生最後一哩路。
大同醫院家醫科主治醫師陳姿樺表示，曾遇過一名62歲的太太帶著姊姊、姊夫來諮商，訴說母親是C型肝炎患者轉為肝癌，多次療程失敗，每天腹痛、噁心嘔吐，接受安寧緩和醫療後才減輕不適。父親則是重度失智症患者，不吃不喝，連家人也認不得，全家人在照顧過程中，深感醫療的極限與無奈。她到門診諮詢，就是希望保有人生最後一段旅程的生活品質與尊嚴。
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