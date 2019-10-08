北醫創全台第一所AI醫療碩士專班今始業 首屆臥虎藏龍

2019-10-08 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



面對新時代的醫學挑戰，台北醫學大學成立全台第一所AI加醫療的「人工智慧醫療碩士在職專班」，首屆招生就是滿招。學生臥虎藏龍，職業包括主治醫師、工程師、呼吸治療師、放射師及藥，今天舉辦始業式。

北醫大校長林建煌表示，這個在職專班不僅將全力培養跨領域的生醫人才，也將以結合臨床應用，強化與業界合作，發展台灣人工智慧醫療產業。今年還特地從新加坡南洋理工大學挖角一位越南籍的年輕助理教授黎阮國慶加入。

林建煌說，北醫大在AI領域布局已久，最早從1998年設立全台第一間醫學資訊研究所，迄今提供人工智慧課程近20年，在三家附屬醫院，植入人工智慧的系統也到處可見。2016年於管理學院增設大數據科技與管理研究所，並於2017年開辦大數據微學程，今年更在醫學院下首創人工智慧醫療碩士在職專班。

北醫大醫學院副院長陳志榮表示，人工智慧醫療碩士在職專班今年首度招生，共有36人報考，通過書面審查34名，最後總錄取人數16名，錄取率逾四成。錄取生平均年齡為39歲，最年輕的30歲、年紀最大的為51歲，未來也希望成立博士班。

北醫大附設醫院重症醫學部重症醫學科醫師袁國慶也是首屆學生。他指出，AI在醫學上的應用日益蓬勃發展，北醫附醫近年全力投入發展轉型智慧醫院，自行研發智慧重症照護系統（Ted ICU），可24小時連續自動監測病患狀況，讓醫療團隊更有效率、更專注於重症病患的照護工作。

另一位是長庚醫院體系的陳姓藥師，擔任藥師近20年，報考動機是因父親罹癌，術後因藥物引發腹膜炎過世。她覺得自己有藥學背景，卻未能及早發現藥物引發的副作用，感到自責遺憾。她期許未來有機會運用人工智慧醫療技能，提升病人的用藥安全，另也為減少藥師工作負荷，盡一份心力。

北醫大表示，首屆唯一非醫學背景的學生，是一位美商英特爾台灣分公司的李振杰技術業務經理，本身為工程師背景。他透露，因年輕時一場車禍，是醫療人員幫他度過難關，加上前幾年父親中風，他以醫院為家，對醫療也產生興趣，觀察到若人工智慧能與醫療結合，可以提供更好的醫療服務。

北醫大人工智慧醫療碩士在職專班主任康峻宏表示，北醫擁有豐富的人工智慧資源與經驗，不論在臨床、數位醫學、人工智慧科學領域、法律及政策，皆擁有優秀師資。今年還特地從新加坡南洋理工大學挖角一位年輕的助理教授黎阮國慶，未來他也會參與專題討論。

課程規畫上，第一年著重AI領域基本技能，開設「數據運算程式設計」、「機器學習與深度學習」，第二年規畫「人工智慧醫療應用」、「人工智慧醫療穿戴式裝置與物聯網」及「人工智慧醫療場域實作」課程。

除了必修課程，在職專班也與廣達電腦、宏達電（HTC）、緯創、研華科技合作，邀請企業專家授課，這也是亮點之一，讓學生可以真正進入場域，把研究產學化，康峻宏說，北醫的優勢是有醫療體系，有醫師、機器學習專家，由醫師來問好的臨床問題，再與企業合作，將產品商品化到市場。