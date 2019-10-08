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黃斑部病變也分性、濕性 濕的要比乾的還嚴重

2019-10-08 11:34聯合報 記者李樹人／台北報導

中華民國視網膜醫學會理事長陳世真表示，學會今年首度與布袋戲劇團合作舉行黃斑部病變...
中華民國視網膜醫學會理事長陳世真表示，學會今年首度與布袋戲劇團合作舉行黃斑部病變衛教講座，盼國人更重視眼睛健康。圖／陳世真提供
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現代浴室有乾濕分離，原來老年性黃斑部病變也分乾性、濕性？70多歲賴先生因視力模糊扭曲就醫，確診為濕性黃斑部病變，須接受眼內注射長效藥物治療，他直呼「怎會這麼嚴重」。

台灣邁入高齡化社會，據統計，每十名65歲以上銀髮族就有一名罹患老年性黃斑部病變。中華民國視網膜醫學會理事長陳世真提醒老年人及高度近視者，應定期至眼科接受眼底檢查，如罹患濕性黃斑部病變，務必積極治療。

陳世真表示，老年性黃斑部病變可分為濕性、乾性，乾性症狀較輕微，若惡化為濕性表示黃斑部組織附近的新生血管增多，嚴重影響視力。黃斑部病變患者以老年人為主，症狀為視力逐漸模糊、扭曲、視線中出現黑影等。

因初期症狀輕微，許多患者以為只是老人病、退化，但忽略檢查可能導致失明，子女應關心長輩，積極協助就醫。陳世真指出，目前治療濕性黃斑部病變以眼內注射針劑為主，將抗血管新生內皮細胞因子注射至眼內，並定期持續治療，可明顯改善視力。每針療效平均維持一至兩個月，若沒有持續用藥，新生血管很快又會長回來。病患一旦開始治療，應該持續追蹤，維持黃斑部的乾爽，視力的穩定，適時的注射，能讓視力差的老年人有機會重現光明。

為提高國人對黃斑部病變的知識，並響應2019年世界視覺日，視網膜醫學會與長者服務機構合作舉辦公益眼睛篩檢，且首次與布袋戲劇團合作舉辦多場衛教活動，呼籲民眾重視眼睛健康，透過自我檢測，兩眼交替遮眼測試，使用阿姆斯勒量表或看磁磚，若有直線扭曲或黑影等問題應盡早就醫。

視網膜醫學會下半年在台北、高雄、嘉義、台南、台中舉辦多場黃斑部病變衛教講座，邀請在地醫師親臨演講，可至學會官網關注最新資訊。

視力老年人患者
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