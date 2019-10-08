友善宿舍「男女同層不同房」 學者：未完整打破男女別

2019-10-08 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



台灣師範大學、台灣大學都在規畫「男女同樓層、男女分房」性別友善宿舍。台師大學生會會長陳亮均說，推動性別友善宿舍是希望保護性別氣質與外觀不同，或是跨性別者，學生會的初衷是希望「男女同層、男女同房」，但目前總務處規畫是「混層不混房」，但也可理解在推動進程上的困難和阻力，也許等過幾年後，大家漸漸接受後再往前進一步。

台灣女性主義者、婦女運動人士顧燕翎說，她幾十年前在美國就住過男女混宿。她認為，男女同樓層但分房的意義其實不大，只是把同棟變成同樓層，單位變得更大一些而已。分房間代表還是男女有別，「並沒有真的完整打破」。

「男女同層、男女分房」對於跨性別者會有幫助嗎？陳亮均說，已經建議校方可以採用「男女房交互穿插」的方式，讓跨性別者在性別友善樓層比較自在。因為性別友善樓層若還是「分區」，有一個打扮上比較像「女性」的男學生出現在男生區，大家還是會覺得奇怪。如果以男女房穿插的方式，應該會比較妥適。

陳亮均也提及自身經驗，他說，自己曾經有一段時間會穿裙子，在男生宿舍走動時，會一直感覺到有異樣眼光看著自己，所以有一個友善的宿舍環境真的非常重要。

據他所知，很多市區的大學有很多「同棟不同層」的學生住宿，目前台師大也有「同棟同層」，但用大型隔板格開男女。

台大學生會會長凃峻清表示，學生會一直在爭取性別平等宿舍，且希望能做到「最友善的狀態」，回歸到個別認同。他舉例，他有一個朋友，當年是身體男性，日常裝扮是女性，對他來說住在男宿每天都很痛苦、折磨，每天都要在半夜才能去洗澡和洗衣服，多次申請轉宿都未獲同意。如果有性別友善宿舍，就可以讓他比較自在。