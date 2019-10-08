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竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

高雄農產躍進德國食品展 這項商品引來男性目光

2019-10-08 11:08聯合報 記者謝梅芬／高雄報導

高雄市農業局拓展高雄首選農產歐洲市場版圖，安排高雄加州果菜運銷合作社、一鳴生技農園及華興山茶組成「高雄物產館」赴德國科隆參加國際食品展亮相，青花菜乾、神秘果系列商品及玉荷包果乾、六龜山茶，吸引歐洲買家駐足，農業局預估至少可帶來500萬元以上商機。

德國科隆國際食品展展期5日開展，展期為期5天，與日本東京食品展及法國巴黎食品展為全球前三大專業食品展，兩年舉辦一次，這回有來自106國、7500家參展商、16萬名買家，高市府農業局為讓高雄首選深入歐洲市場，組成「高雄物產館」插旗歐洲市場。

高雄市加州果菜運銷合作社透過與高雄農民契作，導入冷鏈系統及智慧倉儲系統，也成為大型餐飲集團如國賓、王品、鼎泰豐，以及公主遊輪、海外市場加拿大、新加坡等通路首要供應單位。這回也將主力產品青花菜及乾品帶進德國食品展，讓高雄蔬果品質驚豔歐洲買家。

一鳴生技農園過去致力於神秘果植栽育苗育種，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的神祕果乾，包裝以黑底金字小方型神似男性用品為包裝亮點，外包裝的「AMAZING BERRY」字樣與德國科隆食品展標語「AMAZING」理念不謀而合，吸引許多買家好奇詢問。

還有，透過特殊乾燥技術在低溫零下40度情況下乾燥，保留玉荷包水果香氣的玉荷包果乾同樣受歐洲及亞洲買家喜愛，詢問度破表。

六龜是台灣原生種山茶最大產地，透過各種國際展覽成功銷往德國、義大利及加拿大等國家，山茶是最具有台灣味的一個茶種，這回德國食品展以「野蜜紅茶」及「野韻青茶」兩款特色商品讓高雄山茶歐洲飄香。

一鳴生技農園致力於神秘果植栽育苗育種，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的神祕果...
一鳴生技農園致力於神秘果植栽育苗育種，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的神祕果乾，包裝以黑底金字小方型神似男性用品為包裝亮點，引起歐洲買家的好奇。圖／高雄市農業局提供
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一鳴生技農園種植神秘果，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的神祕果乾，包裝以黑底...
一鳴生技農園種植神秘果，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的神祕果乾，包裝以黑底金字小方型神似男性用品為包裝亮點，引起歐洲買家的好奇。圖／高雄市農業局提供
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一鳴生技農園種植神秘果，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的神祕果乾，包裝以黑底...
一鳴生技農園種植神秘果，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的神祕果乾，包裝以黑底金字小方型神似男性用品為包裝亮點，引起男性好奇的眼神 。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局拓展高雄首選農產歐洲市場版圖，安排高雄加州果菜運銷合作社、一鳴生技農...
高雄市農業局拓展高雄首選農產歐洲市場版圖，安排高雄加州果菜運銷合作社、一鳴生技農園及華興山茶組成「高雄物產館」遠赴德國科隆參加國際食品展亮相。圖／高雄市農業局提供
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德國生技六龜
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