健身減肥餐不用再自己煮！美味好吃不乾柴

2019-10-08 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ／台北報導



誰不想擁有健美、苗條的身型？近年來，隨著大眾逐漸重視自己的健康與身材，吹起一波「健身餐」、「生酮」飲食風潮。不過，大多數的消費者仍認為健康餐無趣、乏味，想運動、健身卻不知如何選取適合的飲食。

其實，想要達到健身最佳效果，除了規律的運動，同時還要搭配健康飲食。為打破大眾對於健康餐無味、不好吃的刻板印象，並提供健身族群有優質、便利的餐飲選項，「原名健康餐健身餐專賣店」專為注重運動的族群設計方便、健康的餐點，標榜少油少鹽，但又有美味調味，與市面上健身餐肉質柴、菜沒味道做出區隔。

提供多款健康水煮餐盒的「原名健康餐健身餐專賣店」，使用舒肥機低溫烹調，保留食材營養成分且肉質不過老，共有「法式慢煮雞胸餐」、「舒肥牛肉健身餐」、「韓式炙燒松阪豬」等六種餐點選擇，價格落在80元至120元之間。試吃過的民眾表示，雖然健康餐本來就比較清淡，但吃起來卻不會完全沒有味道，而且肉、蔬菜、蛋都有，可以補充均衡的營養，更重要的是CP值高，使用松阪豬的高級食材只要120元就能吃到。