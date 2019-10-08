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咳嗽超過一個月聲音沙啞 53歲老菸槍查出罹肺癌

2019-10-08 09:27聯合報 記者黃寅／台中報導

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜提醒，民眾平時應評估自身所處環境，並定期接受篩...
亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜提醒，民眾平時應評估自身所處環境，並定期接受篩檢，有症狀務必就醫。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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一名53歲老菸槍，最近天天咳嗽，聲音也沙啞，原以為只是小感冒，但始終無法治癒，經轉診至胸腔內科安排檢查，發現右上肺有惡性腫瘤，且有淋巴結腫大及轉移情形，所幸經藥物治療後，腫瘤明顯縮小，咳嗽與聲音沙啞皆獲改善。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜表示，患者平時有抽菸情形，每天的量未達一包，曾手術治療良性甲狀腺腫大，術後吞嚥時偶有喉嚨卡卡、輕微嗆咳情形，但並無胸悶或呼吸喘的症狀，這次因咳嗽超過一個月且聲音沙啞，以為是感冒沒好，所以先到診所看診，因治療效果不佳，才轉診至胸腔內科。

她指出，根據國健署資料統計，肺癌是台灣民眾好發癌症前三名，且為台灣癌症十大死因之首，主要原因為早期肺癌大多毫無症狀，當症狀產生時，六至七成患者已屬局部晚期或有遠端器官轉移情形，目前已知肺癌的危險因子包括抽菸、廚房油煙與二手菸、家族肺癌病史、空汙、肺結核及其他慢性病、特殊職業暴露等，至於不抽菸且無家族史而罹患肺癌的人數近年來也有增加趨勢。

肺癌常見症狀包括持續咳嗽、痰中帶血或咳血、持續胸悶或胸痛、呼吸喘或出現喘鳴聲、聲音沙啞等，若產生轉移現象，可能會有淋巴腺腫大、意識改變、骨骼疼痛及黃疸症狀，也可能出現食慾下降、體重減輕、虛弱易疲勞等全身性症狀。

陳鈴宜提醒，目前肺癌篩檢工具包含胸部Ｘ光與低劑量胸部電腦斷層(LDCT)掃描，前者只能偵測大於1公分的病灶，後者能早期偵測0.3至0.5公分的病灶。不過，根據美國及台灣最新研究，對於肺癌高危險族群使用LDCT篩檢，確實能早期發現病灶，但對於一般民眾則未知，建議民眾若考慮接受LDCT篩檢，應與醫師共同討論。

她說，民眾平時應評估自身所處環境，若常接觸上述提及危險因子時，應定期接受篩檢，有症狀務必就醫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌咳嗽抽菸
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