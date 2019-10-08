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今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天

2019-10-08 10:00聯合新聞網 綜合報導

哈吉貝颱風在短短24小時內迅速增強，遇估周末將為日本帶來強烈暴風雨。圖擷自中央氣...
哈吉貝颱風在短短24小時內迅速增強，遇估周末將為日本帶來強烈暴風雨。圖擷自中央氣象局
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因海上環境良好，今年第19號颱風「哈吉貝」7日迅速增強，變成一個強烈颱風。其強度已追平2月的強颱「蝴蝶」，並列今年西北太平洋威力最大的颱風。預計於本周末影響日本關東地區。

中央氣象局資料顯示，預期哈吉貝將成為今年最強颱風，以每小時27公里速度朝日本前進，目前近中心最大風速達每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，已超過17級陣風強度，將有可能對日本造成嚴重災害。

日本《WeatherNews》報導，海水溫度偏高，哈吉貝在今天最大瞬間風速有望來到每秒85公尺，成為今年最強颱風。臉書粉專「觀氣象看天氣」也表示，未來3天哈吉被處於適合的環境，除了可能超越今年肆虐美國東岸的颶風多利安，更有可能打破歷史記錄上股風王「南施」的紀錄。

美國《CNN》氣象學家布蘭登‧米勒（Barndon Miller）表示，哈吉貝颱風在短短24小時內每秒速度增加44公尺，比預估成長速度快上三倍。另一名氣象學家莫尼卡‧加勒特（Monica Garret）則表示，日本受到颱風影響的狀況會一天比一天惡化，影響最劇烈的時刻約略落在當地時間星期六下半天至星期日。

《CNN》預估周六哈吉貝抵達時，強度約略落在三級颶風。《WeatherNews》則認為中心最大風速將略降至每秒40公尺，但可能伴隨暴潮發生，並降下可觀的雨量。

颱風氣象局哈吉貝颱風
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