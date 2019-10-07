輔導訪查 苗栗兒健檢查率提升

2019-10-07 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



兒童預防保健檢查從出生到7歲共有8次，苗栗縣政府衛生局呼籲家長充分利用。 圖／苑裡鎮衛生所提供 分享 facebook 兒童預防保健檢查從出生到7歲共有8次，攸關兒童的身體健康及發展，但因沒有強制力，去年全國平均利用率僅78.6%，苗栗縣政府衛生局啟動兒健機構輔導訪查等方案，從前年的55.4%，到去年已大幅提升到84.5%，衛生局呼籲家長把握孩子黃金發展時期，接受保健檢查。

國民健康署2010年開辦兒童預防保健檢查，因不像疫苗接種有法令規定強制力，兒健檢查服務率全國維持77.7%到82.4%，過去苗栗縣一直維持5成多，利用率偏低，衛生局啟動學齡前兒童整合性篩檢、學齡前兒童健康促進場域認證及兒健機構輔導訪查等方案，展現成效。

結合社會資源以衛生所為推行平台的做法，提供兒健檢查可近性、便利性，除了醫院健兒科外，如果到衛生所還可省下掛號費用，根據衛生福利部最新婦幼健康統計，兒童預防保健檢查利用率全國平均78.6%，苗栗縣84.5%，而前年則分別是77.7%、55.4%。

衛生局指出，兒童健康手冊列有兒健檢查時程，從新生兒到7歲共8次，除了身體檢查，還有發展診察及牙齒塗氟等，全部都免費，除了衛生所，有些醫院也專設健兒門診提供服務，檢查僅需負擔掛號費，呼籲家長把握孩子的黃金發展時期，定期接受兒健檢查，早期發現異常並及早治療，奠定健康根基。