綠色物流 電動三輪機車限重從80公斤增至200公斤

2019-10-07 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



網路購物時代潮流來臨，由於我國交通環境人稠地狹，物流業者常有使用機車載運送貨需求，交通部10月1日起修正道路交通安全規則及車輛安全檢測基準，放寬電動三輪機車載重管理規定，期望能協助運輸業者發展，推動綠色城市物流。

交通部說明，隨著無實體通路日益龐大的購物需求，為使貨運快遞物流業者物暢其流，並減少移動汙染源對環境汙染，加上國外也有利用三輪機車載貨經驗，因此參考歐盟規範與國際接軌，自今年10月1日起，修正道路交通安全規則第88條及車輛安全檢測基準第2點，放寬電動三輪重型機車載重規定。

交通部表示，具封閉式貨箱特別設計的電動三輪重型機車，從現行80公斤增加到200公斤，整體規格尺度不得超過現行道路交通安全規則第38條機車規格尺度，貨物不得超出或附載於貨箱以外，前軸重應大於或等於該車總重量的百分之30等規定，業者可自即日起依規定進口或製造具封閉式貨箱特別設計的電動三輪機車，並經檢測審驗合格後，到公路監理機關登檢領照行駛道路。