找不到命中注定隱形眼鏡？九成隱眼族不知這關鍵

2019-10-07 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／即時報導



隱形眼鏡是愛美人士的必備品，但愛美的同時，很可能在虐待自己的眼睛。眼視光學學會今公布隱眼族消費行為大調查，結果發現很多人僅隨促銷特價購買，不驗光、不試戴，也不知道自己的角膜弧度，隱形眼鏡太緊或不服貼還忍痛戴完，眼科醫師都搖頭。

眼視光學學會今年八月透過網路問卷，搜集506位20到40歲民眾的經驗，結果發現有高達八成民眾買過不適合的隱形眼鏡，而且即便配戴時眼睛乾澀、有異物感，近三成民眾還會忍痛戴完，不到兩成諮詢眼科醫師或驗光人員。上述隱眼族有六成是女性，年齡以30到40歲占七成，以北部占五成最多，其次是南部佔三成、中部佔兩成，東部地區僅1％。

近九成隱眼族認為眼睛是最重要的五官，卻有23%早已不記得上次驗光是什麼時候，24%是直接以眼鏡度數去買隱形眼鏡，並且優先考量便利、促銷、優惠。最令人驚訝的是，影響隱形眼鏡服貼度的角膜弧度，超過九成隱眼族渾然不知，而且僅48%認為購買前應試戴。購買行為很隨性，卻有高達76%隱眼族每天配戴8小時以上。

眼科醫學會隱形眼鏡及角膜塑型組召集人、馬偕醫院資深眼科主治醫師鄭惠川表示，現在人常用拋棄式隱形眼鏡，但這些眼鏡弧度僅滿足八成民眾的角膜弧度，總有一、兩成人因角膜弧度較平或較陡，戴起來會太緊或太鬆。鄭惠川曾經收治過一位二十多歲OL，因為角膜較平導致隱形眼鏡過緊，鏡片像吸盤一樣擠壓角膜，擠到都產生一個圓形壓痕了。後來經過驗光人員把關，找到合適的鏡片，所有不舒服就消失了。

上述NG習慣導致78%隱眼族買過不適合的隱形眼鏡，以乾澀、異物感、易脫落或移位最常見，即便如此卻還有26%隱眼族會忍痛戴完。雖然72%隱眼族認為專業驗光人員很重要，戴到不合的隱形眼鏡時，卻只有不到兩成會去看眼科或諮詢驗光人員。

眼視光學學會秘書長廖思婷表示，美國、澳洲等國家民眾都要經過這五個步驟，才能購買隱形眼鏡。台灣的「驗光人員法」雖至2016年才上路，目前已有上萬人通過國家考試認證，屬於專業醫事人員，能協助眼科醫師，以專業分工為國人眼睛健康做雙重把關。

學會網站特別整理全台各地具備合格驗光人員並有執業登記的近百家驗光所名單，目前大多附設於眼鏡行。民眾也可以去眼科門診，經醫師釋出處方箋，再去這些有驗光所的眼鏡行選配眼鏡或隱形眼鏡。