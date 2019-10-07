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對抗呼吸道融合病毒 國衛院可望研發新疫苗

2019-10-07 18:02聯合報 記者邱宜君／即時報導

呼吸道細胞融合病毒（RSV）是嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。在台灣，每年約有一千名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達九成是兩歲以下。國家衛生研究院感染症與疫苗研究所今召開記者會，宣布疫苗研發在動物實驗已獲成功，今年底將展開臨床試驗，最快三年後就有疫苗上市，此次成功產學合作模式亦榮獲科技部「107年度傑出技術移轉貢獻獎」。

主持這項研發計畫的國衛院研究員周彥宏表示，RSV感染率在五歲達到高峰，棘手之處在於病程進展快速，目前只能做症狀治療，但若症狀無法順利緩解，從發燒演變為嚴重呼吸窘迫，進而變成肺炎或支氣管炎，可能只在數天之內。肺部嚴重發炎是不可逆反應，除了可能呼吸衰竭死亡，感染重症痊癒後也可能有氣喘的終生後遺症。

周彥宏表示，全球約有十家廠商都在研發RSV疫苗，但都沒有成功，國衛院是唯一利用腺病毒載體研發RSV疫苗的團隊，而且動物實驗結果已獲成功，即將進入人體臨床試驗階段，也已取得美國和台灣的專利。目前棉鼠實驗證實，依序透過鼻腔滴入兩劑疫苗，棉鼠在六個月後仍擁有長效性的免疫反應，就算病毒進入體內，症狀輕微而且快速自行緩解，病毒也未蔓延至肺部。更重要的是，懷孕棉鼠接受兩劑疫苗，新生小鼠也因此獲得保護力。

周彥宏表示，目前能預防感染呼吸道融合病毒的只有一種單株抗體，但價格昂貴，即便過了專利期，一劑仍要價三百元美金且需要至少使用五劑，目前健保僅給付部分早產兒及心臟病童。周彥宏根據實驗室製成粗估，一劑疫苗製造成本至少約一到兩千元台幣，若三年後順利完成人體試驗，有RSV疫苗問世，疫苗費用應會比單株抗體更平易近人。

國衛院開記者會宣布，感染症與疫苗研究所研究員周彥宏主導之呼吸道細胞融合病毒（RS...
國衛院開記者會宣布，感染症與疫苗研究所研究員周彥宏主導之呼吸道細胞融合病毒（RSV）疫苗研發，即將進入臨床試驗，可望成為全球第一支成功RSV疫苗，周彥宏之妻女也出席記者會。記者邱宜君／攝影
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國家衛生研究院公布，呼吸道細胞融合病毒（RSV）疫苗研發在動物實驗獲得成功，即將...
國家衛生研究院公布，呼吸道細胞融合病毒（RSV）疫苗研發在動物實驗獲得成功，即將進入臨床試驗。右起為國衛院院長梁賡義、國衛院感染症與疫苗研究所研究員周彥宏、國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫。記者邱宜君／攝影
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疫苗專利氣喘
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