不是戴上去美就好 五步驟教你配戴隱形眼鏡

2019-10-07 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／即時報導



眼視光學學會調查發現，民眾購買隱形眼鏡僅優先考量購買方便及價格優惠，對於驗光、試戴等關鍵流程卻很輕忽，導致高達八成民眾買過不適合的隱形眼鏡。目前視光學學會與眼科醫學會推動隱眼驗配五步驟「問、驗、推、戴、追」，提醒民眾要善用驗光人員專業。

眼科醫學會隱形眼鏡及角膜塑型組召集人、馬偕醫院資深眼科主治醫師鄭惠川表示，門診隱眼族最常見的問題就是鏡片不適合自己卻長時間戴，結果缺氧導致角膜新生血管、結膜充血、視力不穩，所以一定要先「問」眼鏡行有沒有驗光人員。

再來就是「驗」。鄭惠川表示，隱形眼鏡因貼合眼睛，度數越高者，隱眼和眼鏡度數差異會越大，不可以直接以眼鏡度數推論。首度購買隱形眼鏡時，一定要先經過驗光，確定適合自己的品項之後，後續再自行購買。建議驗光應比照美國，驗光單載明球面度數、基弧、直徑、散光度數、 散光軸度，還有驗光日期、處方有效期限、處方單位名稱及地址電話、隱形眼鏡廠牌款式等資料，憑單才能購買隱形眼鏡。

經過詢問和驗光，驗光人員就可以快速「推」薦適合的品項。鄭惠川舉例來說，運動偶爾戴，就不用太講究鏡片透氧率；如果是只有睡覺才拿掉，每天戴16小時以上，那就務必選擇鏡片透氧率達35以上的鏡片。接下來還要經過試「戴」，才能確定服貼度是否恰到好處。

鄭惠川表示，現在人常用拋棄式隱形眼鏡，但這些眼鏡的弧度只能滿足八成民眾的角膜弧度，總會有一、兩成人因角膜弧度較平或較陡，戴起來會太緊或太鬆。鄭惠川曾經收治過一位二十多歲OL，因為角膜較平導致隱形眼鏡過緊，鏡片像吸盤一樣擠壓角膜，擠到都產生一個圓形壓痕了。後來經過驗光人員把關，找到合適的鏡片，所有不舒服就消失了。