國慶花車曝光！高鐵推動感列車 華航搬出101大樓

2019-10-07 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



國慶花車搶先看！周四就是國慶日，各地將有盛大遊行，許多單位的特色花車也在今天曝光。高鐵今年首度加入國慶花車遊行行列，以「搭高鐵・遊台灣」為主題，打造迷你版高鐵車頭，還有會運轉的模型列車。華航花車除了選用大量在地花材，還打造台北101、東京鐵塔等世界知名地標，可看性很高。

國軍福西營區已排滿十幾輛花車，除了高鐵及華航花車以外，還有中華電信、台灣菸酒公司、金門酒廠、中油。許多花車今天都還在趕工，工作人員曝曬在烈日下，戴著斗笠、面罩及太陽眼鏡，忙著增添花朵或調整道具，希望可以在國慶日當天完美登場。

民眾若想要近距離欣賞花車，可以在國慶大會結束後，10月10日晚上7時開始，到10月20日晚上9時為止，自行前往中正紀念堂拍照打卡。

高鐵說，今天是首度加入國慶花車遊行，以「搭高鐵・遊台灣」為主題，將高鐵700Ｔ列車變身為可愛造型車頭，搭配向前延伸的軌道，象徵高鐵跟中華民國一起向前邁進。花車中央更呈現台灣各地特色遊樂園、節慶煙火活動，以及搭配「高鐵假期」著名景點，包括高美溼地、故宮南院、奇美博物館等，花車四周則是以台灣一年四季盛產的花卉加以點綴。

高鐵說，花車遊行時將會安排「指差舞」，將高鐵內部安全確認手勢「指差確認」化為舞蹈元素，跟隨花車遊行。

華航說，非常榮幸連續三年唯一代表航空公司參與慶典，為響應今年大會主軸「攜手世界台灣耀飛」，並適逢華航成立一甲子，此次以「華航 60 全心Go，台灣耀飛國運通」為題，表達華航在航太領域不斷遞進的永續思維。

華航國慶花車設計，以象徵領航耀進的A350 60周年彩繪機為視覺主體，結合台北101、吉隆坡雙子星大樓及東京鐵塔等網紅地標，再搭配德國、荷蘭、韓國、馬來西亞等國傳統服飾人偶，彰顯華航立足台灣、攜手全球的企業文化精神。