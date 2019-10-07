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國慶花車曝光！高鐵推動感列車 華航搬出101大樓

2019-10-07 17:09聯合報 記者吳姿賢／即時報導

國慶花車搶先看！周四就是國慶日，各地將有盛大遊行，許多單位的特色花車也在今天曝光。高鐵今年首度加入國慶花車遊行行列，以「搭高鐵・遊台灣」為主題，打造迷你版高鐵車頭，還有會運轉的模型列車。華航花車除了選用大量在地花材，還打造台北101、東京鐵塔等世界知名地標，可看性很高。

國軍福西營區已排滿十幾輛花車，除了高鐵及華航花車以外，還有中華電信、台灣菸酒公司、金門酒廠、中油。許多花車今天都還在趕工，工作人員曝曬在烈日下，戴著斗笠、面罩及太陽眼鏡，忙著增添花朵或調整道具，希望可以在國慶日當天完美登場。

民眾若想要近距離欣賞花車，可以在國慶大會結束後，10月10日晚上7時開始，到10月20日晚上9時為止，自行前往中正紀念堂拍照打卡。

高鐵說，今天是首度加入國慶花車遊行，以「搭高鐵・遊台灣」為主題，將高鐵700Ｔ列車變身為可愛造型車頭，搭配向前延伸的軌道，象徵高鐵跟中華民國一起向前邁進。花車中央更呈現台灣各地特色遊樂園、節慶煙火活動，以及搭配「高鐵假期」著名景點，包括高美溼地、故宮南院、奇美博物館等，花車四周則是以台灣一年四季盛產的花卉加以點綴。

高鐵說，花車遊行時將會安排「指差舞」，將高鐵內部安全確認手勢「指差確認」化為舞蹈元素，跟隨花車遊行。

華航說，非常榮幸連續三年唯一代表航空公司參與慶典，為響應今年大會主軸「攜手世界台灣耀飛」，並適逢華航成立一甲子，此次以「華航 60 全心Go，台灣耀飛國運通」為題，表達華航在航太領域不斷遞進的永續思維。

華航國慶花車設計，以象徵領航耀進的A350 60周年彩繪機為視覺主體，結合台北101、吉隆坡雙子星大樓及東京鐵塔等網紅地標，再搭配德國、荷蘭、韓國、馬來西亞等國傳統服飾人偶，彰顯華航立足台灣、攜手全球的企業文化精神。

華航說，今年花車再度邀請大葉大學造形藝術學系設計與製作，選用台灣在地花材，花語有象徵富貴的牡丹菊、優雅的天使花、嬌豔的仙丹花和浪漫的滿天星，配搭充滿生機的綠色植物長春藤與黃金葛，繽紛色調營造賞心悅目的視覺饗宴；隨車團體青春洋溢的表演與花車上4名空服員，同聲慶賀國慶及獻上華航60周年祝福。

中油花車主打潔淨能源，還設計太陽能發電板模型。記者吳姿賢／攝影
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金門酒廠花車沒有花海，反而用高粱裝飾，非常有特色。記者吳姿賢／攝影
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高鐵今年首度加入國慶花車車隊，車頭是高鐵列車模型。記者吳姿賢／攝影
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國慶花車排排停，許多工作人員還在趕工裝飾迎接周四遊行。記者吳姿賢／攝影
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許多工作人員今天在烈日下趕著裝飾花車。記者吳姿賢／攝影
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許多工作人員全副武裝戴著遮陽帽跟墨鏡，在烈日下趕工裝飾花車。記者吳姿賢／攝影
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台灣菸酒公司花車擺滿民眾熟悉的黃色塑膠籃，令人莞爾一笑。記者吳姿賢／攝影
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台灣菸酒公司花車上面擺設自家熱銷品，遊行順便打廣告。記者吳姿賢／攝影
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華航花車用Ｑ版飛機和壯觀花海打造而成。記者吳姿賢／攝影
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中華電信花車主打拿著羽球拍的巨型娃娃。記者吳姿賢／攝影
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華航花車用Ｑ版飛機和壯觀花海打造而成。記者吳姿賢／攝影
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高鐵花車上還列車模型在軌道上行駛，設計非常精緻。記者吳姿賢／攝影
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高鐵華航國慶
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