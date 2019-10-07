親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄公司成長墊底被黑 台中議員找原因還韓國瑜公道

研究細胞如何感知氧氣 英美三人共享諾貝爾醫學獎

台旅遊競爭力降 立委促拓展客源

2019-10-07 17:01台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

交通部為了發展觀光，7日在立法院備詢時報告「Tourism2020」發展方案，包含開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光、推廣體驗觀光等策略。對此，立委童惠珍質疑撒錢的效果有限，因國內旅遊自由行居多，立委鄭寶清則呼籲因應陸客減少，應努力拓展客源。

今年台灣在世界經濟論壇的旅遊競爭力報告中，由兩年前的30名降至37名。

《世界經濟論壇》指出，台灣的旅遊競爭力下滑主要因素有三，一是簽證門檻的上升，雖然台灣這兩年陸續放寬對東南亞人民的簽證門檻，與其他國家相比仍不足；二是文化資源與商務旅行的降低；三是自然保留區面積的大幅縮減。

近年來更因為兩岸關係緊張，導致陸客來台人數銳減，自由行也於今年8月無預警喊停。立委鄭寶清呼籲，台灣前往大陸旅遊人數竟是陸客來台人數的1,000多倍，急需拓展客源。交通部王國財次長回應，為了補足陸客的缺額，台灣應放眼東南亞的穆斯林市場，並提出MMT(大馬穆斯林)倍增計畫。

報告說，交通部為了活絡國民旅遊，自9月1日起推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，涵蓋食、宿、遊、購、行等層面。交通也分別投入了3億8,720萬輔導產業轉型，以及3億5,390萬元發展智慧觀光，建構台灣觀光大數據資料庫，以及整合電子商務系統。

在「2019小鎮漫遊年」之後，交通部也持續在接下來3年依序推出「2020脊梁山脈旅遊年」、「2021自行車旅遊年」以及「2022鐵道觀光旅遊年」，推廣體驗觀光。

不過立委童惠珍懷疑，撒錢的政策恐治標不治本，並指出交通部之前補助飯店和旅行社的效果有限，因為國內旅遊中有一大部分都是自由行，而且不見得會住在飯店。她也懷疑交通部每年一個旅遊主題的策略，使得各個主題間沒有連貫性，不利旅遊業的永續發展。

【更多精采內容，詳見

陸客自由行鄭寶清
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

影／7.4萬支非法骨釘流市面 食藥署：回收最高罰200萬

2019-10-07 12:04

同樣價格兩樣情 便當店這種點法超划算

2019-10-07 18:04

日本超萌天然紀念物 大型毬藻進駐北市動物園

2019-10-07 13:26

守護用路人安全 77歲伯8年擦淨15萬面反光鏡

2019-10-07 13:22

微型文創挑戰規模化 印花樂從創投種子輪再出發

2019-10-07 09:25

吳德榮：連假最後一天 入秋第一波明顯冷空氣南下

2019-10-07 07:44

高齡者主動脈狹窄免開胸　導管置換一天下床

2019-10-07 18:30

綠色物流 電動三輪機車限重從80公斤增至200公斤

2019-10-07 18:12

歡慶國慶！遠航推「僑胞卡」優惠 國內線最低55折起

2019-10-07 18:11

對抗呼吸道融合病毒 國衛院可望研發新疫苗

2019-10-07 18:02

找不到命中注定隱形眼鏡？九成隱眼族不知這關鍵

2019-10-07 18:02

不是戴上去美就好 五步驟教你配戴隱形眼鏡

2019-10-07 18:01

國慶花車曝光！高鐵推動感列車 華航搬出101大樓

2019-10-07 17:09

文化部救出版業 圖書納減免營業稅草案送財部

2019-10-07 14:39

台灣旅宿網訂房平台 拚月底千家上線

2019-10-07 14:39

柿子挑選大學問 萼片完整、果色均勻且橙紅最好吃

2019-10-07 14:39

非法骨釘骨板醫材入市面 食藥署令業者回收

2019-10-07 14:26

聽損恐致失智、跌倒 醫師建議定期檢查

2019-10-07 14:26

一個人的旅遊夯 台旅客單人出遊成長6成

2019-10-07 13:30

醫師提醒：補鈣若有中斷 等於功虧一簣

2019-10-07 13:02

Bosch推出洗碗機不淨則退 90天滿意保證活動

2019-10-07 12:54

U值媒／《小丑》窮苦人的道德疆界可越過多遠

2019-10-07 12:48

誰的土地？誰的主權？一個民族叛徒的死前歲月

2019-10-07 12:30

港人愛台灣！「定居」年增率突破20%大關

2019-10-07 12:10

高達75%是亞健康患者 醫師建議4原則邁向身心健康

2019-10-07 11:21

65歲以上長者恐四成有聽損 影響社交、造成跌倒

2019-10-07 11:18

新北抽驗8款高齡洗澡椅 全標示不清

2019-10-07 11:13

啪一聲！男子玩360度遊樂設施頸椎盤突出就醫

2019-10-07 10:47

桃園燈會明年在老街溪 2公里塑造光雕美景

2019-10-07 10:33

【食力】台灣每人平均一年吃掉17隻咕咕雞！會吃雞的你懂雞嗎？

2019-10-07 10:33

連坐都會累卻想運動…找這群人免費領你入門

2019-10-07 10:00

心肌梗塞時大力咳能救命？ 醫師：不如快呼救趕緊就醫

2019-10-07 09:39

彭啟明：哈吉貝可能增為強颱 周末撲日本

2019-10-07 07:56

健康名人堂／瓶瓶罐罐 不如飲食習慣

2019-10-07 00:36

新北本土登革熱增1例 19歲男感染

2019-10-07 00:34

哈吉貝襲日機率高 恐成「超級颱風」

2019-10-07 00:25

植物醫師法 拚列優先法案

2019-10-07 00:25

健康@news／肺動脈高壓 從診斷到死亡 平均僅2.8年

2019-10-07 00:20

健康@news／喘不停、疲憊…小心是肺動脈高壓

2019-10-07 00:14
看更多

熱門文章

林志玲超正回眸 土耳其藍菱格紋包好搶鏡

2019-10-06 20:45

非法醫材／7萬件非法鈦合金骨釘骨板 流入逾200家院所

2019-10-06 21:52

吳德榮：連假最後一天 入秋第一波明顯冷空氣南下

2019-10-07 07:44

國慶連假避走西濱地雷路段 公路總局建議提早改道

2019-10-06 20:01

哈吉貝襲日機率高 恐成「超級颱風」

2019-10-07 00:25

一張圖看國慶連假天氣 晚間看煙火記得添衣防寒

2019-10-06 21:47

彭啟明：哈吉貝可能增為強颱 周末撲日本

2019-10-07 07:56

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作被盯上 處女小心被八卦

2019-10-07 07:00

醫師提醒：補鈣若有中斷 等於功虧一簣

2019-10-07 13:02

不法醫材7萬件 骨釘骨板恐植體內

2019-10-06 23:56

非法醫材／骨釘骨板用在那裡？萬一我用到怎麼辦

2019-10-06 21:52

連坐都會累卻想運動…找這群人免費領你入門

2019-10-07 10:00

每日星座運勢／摩羯工作順利的一天　適宜外出洽談

2019-10-07 00:00

失智症八大初期症狀 快看看你有幾個？

2019-10-06 19:31

年輕人腹瀉超過三個月 可能是自體免疫疾病

2019-10-06 19:42

非法醫材／缺乏追蹤機制 患者恐成黑心醫材犧牲者

2019-10-06 21:52

劉克襄原名「劉資愧」 藏著56年祕辛

2019-10-06 20:06

心肌梗塞時大力咳能救命？ 醫師：不如快呼救趕緊就醫

2019-10-07 09:39

欣賞國慶焰火來這裡 高雄大樹舊鐵橋濕地公園準備好了

2019-10-06 18:36

守護用路人安全 77歲伯8年擦淨15萬面反光鏡

2019-10-07 13:22

高達75%是亞健康患者 醫師建議4原則邁向身心健康

2019-10-07 11:21

影／7.4萬支非法骨釘流市面 食藥署：回收最高罰200萬

2019-10-07 12:04

繼光香香雞開賣串炸雞心、雞胗、魷魚 這四間門市獨售

2019-10-06 22:55

拉不拉多見火車太興奮 車上爆衝誤觸手槍射傷看護

2019-10-07 16:07

豬竟會用木棍挖洞築巢！研究首次發現：豬也會用工具

2019-10-07 15:14

柿子挑選大學問 萼片完整、果色均勻且橙紅最好吃

2019-10-07 14:39

植物醫師法 拚列優先法案

2019-10-07 00:25

健康名人堂／瓶瓶罐罐 不如飲食習慣

2019-10-07 00:36

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

【她們的世界】陳姵穎／范莊怡，以心畫出生命的翅膀

2019-10-07 06:00

一個人的旅遊夯 台旅客單人出遊成長6成

2019-10-07 13:30

病歷未記錄醫材批號 怎追蹤？

2019-10-07 00:01

啪一聲！男子玩360度遊樂設施頸椎盤突出就醫

2019-10-07 10:47

日本超萌天然紀念物 大型毬藻進駐北市動物園

2019-10-07 13:26

港人愛台灣！「定居」年增率突破20%大關

2019-10-07 12:10

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

旅行充滿食趣！「全家」推一店一特色美饌饗客

2019-10-07 12:50

彼特兔躍上LeSportsac包款 超可愛療癒系列開賣啦

2019-10-07 14:55

Bosch推出洗碗機不淨則退 90天滿意保證活動

2019-10-07 12:54

改善食安、蟲害 農委會力推植物醫師法列優先法案

2019-10-06 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top