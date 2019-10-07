台旅遊競爭力降 立委促拓展客源

2019-10-07 17:01 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



交通部為了發展觀光，7日在立法院備詢時報告「Tourism2020」發展方案，包含開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光、推廣體驗觀光等策略。對此，立委童惠珍質疑撒錢的效果有限，因國內旅遊自由行居多，立委鄭寶清則呼籲因應陸客減少，應努力拓展客源。

今年台灣在世界經濟論壇的旅遊競爭力報告中，由兩年前的30名降至37名。

《世界經濟論壇》指出，台灣的旅遊競爭力下滑主要因素有三，一是簽證門檻的上升，雖然台灣這兩年陸續放寬對東南亞人民的簽證門檻，與其他國家相比仍不足；二是文化資源與商務旅行的降低；三是自然保留區面積的大幅縮減。

近年來更因為兩岸關係緊張，導致陸客來台人數銳減，自由行也於今年8月無預警喊停。立委鄭寶清呼籲，台灣前往大陸旅遊人數竟是陸客來台人數的1,000多倍，急需拓展客源。交通部王國財次長回應，為了補足陸客的缺額，台灣應放眼東南亞的穆斯林市場，並提出MMT(大馬穆斯林)倍增計畫。

報告說，交通部為了活絡國民旅遊，自9月1日起推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，涵蓋食、宿、遊、購、行等層面。交通也分別投入了3億8,720萬輔導產業轉型，以及3億5,390萬元發展智慧觀光，建構台灣觀光大數據資料庫，以及整合電子商務系統。

在「2019小鎮漫遊年」之後，交通部也持續在接下來3年依序推出「2020脊梁山脈旅遊年」、「2021自行車旅遊年」以及「2022鐵道觀光旅遊年」，推廣體驗觀光。

不過立委童惠珍懷疑，撒錢的政策恐治標不治本，並指出交通部之前補助飯店和旅行社的效果有限，因為國內旅遊中有一大部分都是自由行，而且不見得會住在飯店。她也懷疑交通部每年一個旅遊主題的策略，使得各個主題間沒有連貫性，不利旅遊業的永續發展。

【更多精采內容，詳見 】