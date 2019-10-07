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人類呼吸道融合病毒難纏 國衛院疫苗可能有解

2019-10-07 16:18中央社 台北7日電

人類呼吸道融合病毒感染易威脅嬰幼兒，國衛院研究發現，利用重組腺病毒載體研發噴劑疫苗，可有效抑制感染肺部細胞的病毒量並降低發炎症狀，為此病毒感染預防重大突破。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所研究員周彥宏今天下午在記者會表示，人類呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的最主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。

根據國衛院新聞資料，統計發現，在台灣，每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達9成為2歲以下的嬰幼兒。

周彥宏表示，呼吸道融合病毒的棘手之處，在於病程進展相當快速，只需2、3天的時間，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎，甚至也可能造成呼吸功能衰竭或死亡。根據目前統計，5歲以下孩童感染呼吸道融合病毒有5%至10%會轉為重症，死亡率約1%。

更麻煩的是，周彥宏說，感染後就算痊癒，肺部也可能有不可逆的傷害，可能出現氣喘等症狀。目前感染呼吸道融合病毒並沒有治療的藥物，僅能用對抗F蛋白質的單株抗體來預防，且必須固定每個月服用一次，不管在藥物價格或是時間療程上都是一筆不小的負擔。

過去研發RSV疫苗有重大瓶頸，多年都無進展，周彥宏研究團隊利用黏膜性載體發展帶有F蛋白質基因的重組腺病毒疫苗，由鼻腔噴入後，體內產生帶有抗體的蛋白質，能有效抑制感染肺部組織細胞的呼吸道融合病毒量，進而降低肺部組織細胞發炎及體重減輕等症狀，此為治療呼吸道融合病毒的重大突破。

周彥宏表示，在小鼠實驗中顯示，重組腺病毒疫苗可以激發人類呼吸道融合病毒特異性的Th1細胞性免疫反應的活化及中和性抗體的形成，有效降低肺部組織細胞的病毒量。

進一步分析發現，就人類呼吸道融合病毒感染小鼠所引起的嗜酸性淋巴球增加的發炎作用，重組腺病毒疫苗會減輕嗜酸性淋巴球在血液裡增生的作用，顯示重組腺病毒疫苗具有降低人類呼吸道融合病毒感染的病理反應。

周彥宏說，有些人可能會質疑疫苗安全性，但研究發現，重組腺病毒疫苗打入老鼠後，除了產生抗體，經病毒攻毒，肺部測不到病毒，確定達到保護作用，且肺部也沒有發炎，具有安全指標。此腺病毒載體也是缺陷型病毒，進入體內後對健康無害。

若以懷孕老鼠進行實驗也發現，施打2劑疫苗在母鼠身上，能讓新生小鼠具有抗體。周彥宏的研究成果已拿到專利，且已於民國106年技轉給國內廠商，預計今年底進入臨床人體試驗。

周彥宏表示，利用重組腺病毒疫苗載體可作為其他疫苗的發展平台，也有助台灣未來疫苗相關產業的後續發展。目前國際利用腺病毒疫苗載體發展對抗伊波拉病毒、流行性感冒病毒、肺結核桿菌等抗體；他也用此平台研發對抗腸病毒疫苗，意即此平台的應用不只針對一個疾病，而是能延伸到其他傳染病的防治。

周彥宏也說，目前研究結果顯示，此疫苗產生的免疫反應屬長效，對應到人體身上，推估打完2劑，保護力或可持續20年。未來經臨床3期實驗，希望在3年後就能有人類呼吸道融合病毒疫苗問世，提供15歲以下及65歲以上老人保護。

疫苗淋巴
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