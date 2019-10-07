8年擦淨15萬面反光鏡 77歲伯帶抹布騎車繞北台

2019-10-07 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「我這老人家是不是還能為社會做點事？」新北市77歲張秀雄每天凌晨3點起床，帶20條抹布、騎機車出門擦拭路上反光鏡，8年來擦拭超過15萬面反光鏡，北宜公路、北海岸和陽明山等北台灣都有他的足跡，默默守護用路人安全。新北市交通局日前打算致贈禮品表達謝意，但被他婉拒，張秀雄說，「我只是做對的事情。」

張秀雄原從事建築業，多年前已退休，9年前某次與家人出遊，途中目睹車禍事故，現場旁一面反光鏡結滿蜘蛛網，他認為可能是肇禍原因之一。從此他每天凌晨3、4點起床，帶著20多條抹布、摺疊鋁梯，騎著古董野狼機車出門擦拭路上反光鏡，連社區大樓停車場出入口的反光鏡也一併擦拭，這些年來他擦遍北台灣的反光鏡。

新北市交通局交通管制科長李友欽指出，新北市幅員廣大，29個行政區內共計有4130處路口號誌桿、11萬面標誌牌及1萬2499面反光鏡等交通號誌、標誌等設施，平均每年通報維修案件就約佔30%，包括號誌燈不亮、燈頭或纜線垂落、標誌傾斜、標線磨繪不清、反光鏡髒污及交通桿損壞等。