兒童免費入園成長兩成 立委籲四天連假做好交通疏導

2019-10-07 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



觀光局推出擴大國旅補助，第二波補助中有加碼12歲以下兒童到主題樂園免費。雙十4天連假即將到來，立委要求交通部、觀光局一定要做好交通疏導，不要讓家長、小孩塞在去兒童主題樂園的路上。

根據觀光局台灣好樂園網站，加入的共有23家主題樂園，分別是新北市野柳海洋世界、雲仙樂園，桃園市小人國主題樂園，新竹縣六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林遊樂區，苗栗縣香格里拉樂園、西湖渡假村，台中市麗寶樂園、東勢林場遊樂區，南投縣杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村，雲林縣劍湖山世界，台南市頑皮世界、尖山埤江南渡假村，高雄市義大世界，屏東縣大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、8大森林樂園，宜蘭縣綠舞莊園日式主題遊樂區，花蓮縣遠雄海洋公園、怡園渡假村，台東縣台東原生應用植物園。

今天立法院交通委員會審查交通局單位預算，立委李昆澤表示連續假期即將到來，盼交通上勿讓民眾苦不堪言，尤其今年12歲以下兒童可免費進主題樂園，一定要做好交通疏導規畫，不要讓小朋友或者家長塞在高速公路或者要去主題樂園的路上。