真的洗得乾淨嗎？Bosch推「洗碗機不淨則退90天滿意保證」活動

2019-10-07 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在歐美，洗碗機已是家中廚房不可或缺的家電，但在台灣，仍有許多沒有體驗過的消費者對洗碗機的洗淨效果、實用度或者家裡是否有足夠空間擺放感到存疑。

Bosch自即日起至2020年1月31日止，推出「洗碗機不淨則退90天滿意保證」活動，凡指定期間內於Bosch全台百貨通路、電器連鎖、量販通路、線上購物平台、全台合作經銷夥伴以及Bosch旗艦體驗展示中心，購買指定獨立式或嵌櫃式洗碗機，除了原本的專人到府教學服務，還可享90天滿意試用，不滿意全額退費，讓消費者實際體驗Bosch洗碗機70度高溫洗淨帶來除菌率99.9%的成效。

近期Bosch也推出專為台灣市場打造的3款110V沸石系列機種，包括獨立式SMS88TI00X、半嵌式SMI88TS00X、全嵌式SMV88TD00X。運用天然礦物質「沸石」吸收熱能，讓碗盤達到最佳烘乾效果，相較一般洗碗機可以提高15%的烘乾效能；搭配獨家ActiveWater技術，可自動偵測洗碗機內碗盤數量與髒污程度，調節用水量，每次洗碗最少只需9.5公升的水，僅約省水水龍頭連續開啟1分鐘的流量，省電又省水。