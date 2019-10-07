高鐵南延 台北到屏東票價將達1560元

2019-10-07 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



立法院財委會今針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」，請財政部長蘇建榮、交通部次長黃玉霖、高鐵董事長江耀宗、國發會主委陳美伶等人做專題報告。立委曾銘宗詢問高鐵董事長江耀宗，左營到屏東票價要加多少錢？江耀宗說，以距離17.5公里來看，一公里約4塊多元，票價約70元多。換言之，以目前台北到左營票價對號座1490元，再加上70元，台北到屏東票價約至少1560元。

曾銘宗先詢問交通部，高鐵高雄到屏東可節省多久時間？交通部次長黃玉霖表示將少於20分鐘，目前鐵路是要半小時以上，因此最少可以省10分鐘。

左營案預估需要花費554億元，曾銘宗問之後交通部一年要補助高鐵多少錢？黃玉霖說，沒有計算折舊，只算營運成本，評估營運收入會大於營運成本，將來會不會補貼，要跟高鐵商量未來營運模式。除折舊以外，應運費用是由營運單位來承擔。

江耀宗表示，因為車次目前沒有最後定案，班次怎麼搭配還有需要多少人力都還要精算。過去高鐵新增過三站，以最少運量的彰化站約佔總運量的1.1%、大概一天1900人次，新增三站後目前營運收入是可以支應營運成本。

票價部分，江耀宗說，高鐵的票價有基本計算公式，以左營到屏東距離17.5公里，一公里約4元多，票價約要70元出頭，「預估過去高鐵新增三站案例來說，我們認為不會虧。」

曾銘宗不斷強調：「我要求從左營到屏東，政府不可以補貼一毛錢！」黃玉霖回應：「我指的是高鐵左營到屏東的營運成本。」曾銘宗則說：「我管你是不是營運成本，我要求左營到屏東站，今年交通部預算到時候政府不可以補貼高鐵一毛錢。」