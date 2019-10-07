販賣機進駐台北市校園 遭疑蒐集學生大數據

2019-10-07 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市推動「一校一自動販賣機」政策，引發諸多學者、國小家長疑慮，政大法律系副教授劉宏恩今天在臉書發文，引述市長柯文哲昨天受訪「不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的」內文，指終於漏餡講出關鍵字「AI人工智慧」，北市府協助廠商蒐集學生消費行為記錄大數據，其實是商業性的、不是教育性的，質疑北市府的誠信在哪裡？

台北市教育局表示，小朋友刷學生證悠遊卡，設置販賣機的廠商只會有卡號、幾點幾分買什麼商品等交易數據，不會有姓名、幾年幾班、身分證資料等任何個資。

至於網路謠傳販賣機具備人臉辨識功能，台北市教育局澄清，目前得標的2間廠商設置的販賣機，皆無人臉辨識功能。

劉宏恩在臉書上貼文，指柯文哲昨天受訪說「不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的」，終於講出了真正的關鍵字「AI人工智慧」，北市府要協助廠商蒐集全市中小學生的消費行為記錄大數據，演算發展人工智慧商業模式。

劉宏恩表示，全市中小學生的學生證結合悠遊卡消費，是完整的「記名」資料，對廠商而言是求之不得的數據金礦，這就是為什麼為了求數據資料完整，北市府強迫每一個學校都一定要設置指定廠商的販賣機，即使學校原本已經有合作社、已經有其他販賣機，還是強迫要設置這家特定廠商的販賣機。

劉宏恩指出，既然背後的理由是如此，先前在那邊東扯西扯說什麼設置的目的是「小朋友會肚子餓需要販賣機」、「藉此培養小孩理財觀念」就是在誤導、在掩蓋背後的真正目的。

劉宏恩又說，台北市教育局可能也很淒慘，這個案子從頭到尾就是市府高層的意思，而且跨局處包括台北市資訊局也參與，不是教育局自己發起，但現在教育局要出來當黑臉強迫各校設置，然後被抨擊了也不敢講，北市府背後真正的規劃目的其實是商業性的，不是教育性的，所以只敢出來講一些「小朋友會肚子餓」、「藉此培養小孩理財觀念」的理由來幫忙掩飾。