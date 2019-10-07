販賣機進駐台北市校園 遭疑蒐集學生大數據
台北市推動「一校一自動販賣機」政策，引發諸多學者、國小家長疑慮，政大法律系副教授劉宏恩今天在臉書發文，引述市長柯文哲昨天受訪「不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的」內文，指終於漏餡講出關鍵字「AI人工智慧」，北市府協助廠商蒐集學生消費行為記錄大數據，其實是商業性的、不是教育性的，質疑北市府的誠信在哪裡？
台北市教育局表示，小朋友刷學生證悠遊卡，設置販賣機的廠商只會有卡號、幾點幾分買什麼商品等交易數據，不會有姓名、幾年幾班、身分證資料等任何個資。
至於網路謠傳販賣機具備人臉辨識功能，台北市教育局澄清，目前得標的2間廠商設置的販賣機，皆無人臉辨識功能。
劉宏恩在臉書上貼文，指柯文哲昨天受訪說「不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的」，終於講出了真正的關鍵字「AI人工智慧」，北市府要協助廠商蒐集全市中小學生的消費行為記錄大數據，演算發展人工智慧商業模式。
劉宏恩表示，全市中小學生的學生證結合悠遊卡消費，是完整的「記名」資料，對廠商而言是求之不得的數據金礦，這就是為什麼為了求數據資料完整，北市府強迫每一個學校都一定要設置指定廠商的販賣機，即使學校原本已經有合作社、已經有其他販賣機，還是強迫要設置這家特定廠商的販賣機。
劉宏恩指出，既然背後的理由是如此，先前在那邊東扯西扯說什麼設置的目的是「小朋友會肚子餓需要販賣機」、「藉此培養小孩理財觀念」就是在誤導、在掩蓋背後的真正目的。
劉宏恩又說，台北市教育局可能也很淒慘，這個案子從頭到尾就是市府高層的意思，而且跨局處包括台北市資訊局也參與，不是教育局自己發起，但現在教育局要出來當黑臉強迫各校設置，然後被抨擊了也不敢講，北市府背後真正的規劃目的其實是商業性的，不是教育性的，所以只敢出來講一些「小朋友會肚子餓」、「藉此培養小孩理財觀念」的理由來幫忙掩飾。
劉宏恩直言，柯文哲敢不敢否認這個案子是要協助廠商蒐集學童消費行為記錄等個資、做大數據演算和AI？這件事連廠商自己都不否認了，請問敢否認嗎？柯文哲最愛講「市府施政公開透明」，這件事它公開透明在哪裡？父母和學童們的知情同意權在哪裡？明明是要配合廠商發展商業模式，卻藉口教育目的並利用學校學生來執行，市府的誠信在哪裡？
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