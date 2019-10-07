影／7.4萬支非法骨釘流市面 食藥署：回收最高罰200萬

2019-10-07 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



聯合報今天獨家報導，用於骨折固定的「喜維克骨釘骨板系統」，廠商未取得GMP認證就擅自製造並販賣。除多少民眾成非法醫材的受害者外，衛福部表示，已要求廠商提出回收計畫書，10月9日前得回報數量及流通的醫療院所。

衛福部食藥署今表示，經調查，業者雖在7月11日才通過GMP認證登錄，卻在今年1月就開始販售，非法販售數更高達7萬4865支；目前除要求廠商將產品全面回收、並提出報告說明流向外，並已要求高雄市衛生局依藥事法對艾斯博公司產品管理、及仕成製造廠未經許可違法製造進行裁處，最高可各處3萬至200萬元罰鍰。

食藥署品質監督管理組副組長遲蘭惠表示，艾斯博公司販售的「喜維克骨釘骨板系統」雖已取得醫材查驗登記許可，但在製造部份是委託仕成精密科技並於今年7月11日才通過GMP認證登錄 。監管組於8月19日執行不定期機動查核時，發現仕成精密科技早在取得認證前、今年1月起就已有出貨，明確違反藥事法，食藥署9月10日發文，要求立即起動回收計畫。

遲蘭惠說，據目前調查瞭解，共有7萬4865支骨釘骨板未經許可就出貨，已由高雄市衛生局給業者1個月時間處理回收計畫，最遲於10月9日前回報；食藥署接獲報告後，將進一步釐清各醫療院所的進貨狀況，若有未回收完全，可再度對廠商裁罰。