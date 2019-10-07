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國旅人數大幅下降 立委提案要求觀光局檢討

2019-10-07 11:53聯合報 記者董俞佳╱即時報導

立法院交通委員會今天審查交通部觀光局相關預算。針對觀光發展方面，立委提出三個臨時提案包括，要求觀光局檢討國內旅遊人數大幅下降、建立國旅補助措施標準作業程序，以及檢討台灣好行服務偏低問題，要求觀光局於三個月內將書面報告送到交通委員會。三項臨時提案於今天上午交通委員會通過。

交通部次長王國材、觀光局長周永暉今天被立法院交通委員會備詢。立法委員分別針對國內旅遊人數減少、國內旅遊環境品質，以及交通部觀光局補助國旅，但是國內旅遊人數卻下降等問題。今天上午立法院交通委員會也通過立法委員葉宜津、陳素月等人提出的三個臨時提案。

第一個臨時提案為，國人國內旅遊人數大幅下降，比較105、106年，下降692萬7000人次，比較107、106年，下降1235萬9000人次，呈現大幅度下降情況，國內旅遊支出總額107年比106年減少252億元，顯示觀光局在提升國人國內旅遊方面能量不足，請觀光局針對上述題書檢討報告，並於三個月內將書面報告送到交通委員會。

另外，觀光局去年至今年初提出4項國內旅遊補助方案，效果有限，立委臨時提案指出，這顯示補助方案對補助措施，啟動時機、補助區域、實施期間、優惠標準等，缺乏內外環境分析、利害關係人討論、可行性分析等作業規範。請觀光局建立國旅補助措施標準作業程序，於3個月內提出書面報告送至交通委員會。

最後，立委也指出，資料顯示107年度台灣好行使用率2.56%、106年度使用2.26%，台灣好行相較於國人國內旅遊總旅次，搭乘比率偏低，觀光局應該邀相關單位檢討台灣好行服務。

國旅補助台灣好行立法院
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