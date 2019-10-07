台灣旅宿網訂房平台已千家業者申請 未來也可以租車

2019-10-07 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



為了解決跨國旅宿網非法旅宿問題，觀光局成立台灣旅宿網訂房平台，不過，目前網站上只有6家旅宿業者，訂房流程也不是非常穩定。對此，立委要求交通部、觀光局必須要提升台灣旅宿網的效益。觀光局表示，預計月底台灣旅宿網的訂房功能就會上線，目前也已經有1千家旅宿業者申請加入。

立法委員李昆澤表示，跨國旅宿訂房網一旦有消費、訂房爭議的時候，往往消費者求助無門，而且近期還有暴露出個資外洩的問題，跨國旅宿訂房網上的非法旅宿業也造成財損金額高達新台幣3300萬元。

觀光局長周永暉表示，OTA（Online Travel Agency，線上旅行社）是現在的發展趨勢，如果是在國內登記的公司行號，會受到消費者保護法的保障，境外的公司行號才是比較大的爭議，現在希望透過警察系統，或者與國外線上旅行社平台都有一些聯繫，要來保障消費者權益。

李昆澤表示，台灣旅宿網這個訂房平台現在只有6家業者，希望觀光局可以加強宣導，吸引更多業者進到平台，此外，現在不只家數少，訂房系統也不是很穩定、留言系統也不是很健全。

觀光局旅宿組組長湯文琦表示，訂房功能這個月上線，目前已經有1千家旅宿業者申請加入了，這些都是合法業者，現在有3百多家已經交了同意書，將會盡快協助業者完成申請進入平台。

立委蕭美琴則表示，希望可以加速平台建置更加友善使用，他也表示，平台也應該要加入多元化語言像是英文、日文等，讓國外觀光客也可以透過這個平台訂房，不要讓國內業者被國外訂房網站剝削。蕭美琴也表示，除了訂房平台之外，也應該要有租車平台。