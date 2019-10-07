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高達75%是亞健康患者 醫師建議4原則邁向身心健康

2019-10-07 11:21聯合報 記者郭政芬╱即時報導

一位23歲女子，平常喜歡騎重機，經歷一次嚴重的車禍意外，奇蹟似毫髮無傷，也沒有腦震盪，但之後吃味道比較重的東西就會覺得口中有血的味道而嘔吐，在腸胃科與神經內科檢查一切正常，轉介到身心科，經過「自律神經檢測」後，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰發現患者交感神經活性過高，因此判斷是一時的急性創傷壓力引起的身心失衡症狀，經過藥物治療與心理諮商後，已完全恢復正常。

周伯翰說，臨床上常發現，有許多患者常常會有身體各種不適如失眠、胸悶、心悸、頭暈、腸胃不適、頻尿、頭痛、耳鳴等而就醫，醫學檢查後卻往往是正常結果，但病人還是覺得身體不對勁，這種狀態就是所謂「亞健康狀態」，也就是中醫說的「自律神經失調」或是西醫所說的身心症(psychosomatic disorder)。

周伯翰也指出自己刊登在國際期刊「身心醫學(psychosomatics)」的研究發現，常有恐慌症狀的患者未來罹患心血管疾病機會也會比較高;而導致亞健康的常見原因包括長期生活或工作上的壓力、不良生活習慣（如日夜顛倒）、易緊張、急性子與要求完美的個性、天生敏感體質與不良的睡眠等。

如何擺脫亞健康狀態，邁向完全真正的身心健康呢？周伯翰建議有四大原則: 1.適度運動 2.均衡飲食:補充色胺酸與omega-3深海魚油有調劑身心的效果 3.良好的睡眠 4.捨棄完美主義、學會放下過度的堅持。

中醫大指出，世界衛生組織(WHO)將每年10月10日訂為世界心理健康日（World Mental Health Day）希望透過提高公眾對精神疾病的認識，分享有效的疾病科學知識，消除大眾偏見。學者將健康分為3種狀態；第一種為真正身心健康的狀態；第二種是生病的狀態；第三種是介於2者之間的狀態，稱為「亞健康(suboptimal health status)」。而根據WHO調查，高達75%的人處於亞健康狀態。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰建議適度運動、均衡飲食等。記者郭政芬／攝...
中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰建議適度運動、均衡飲食等。記者郭政芬／攝影
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中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰說，該名患者交感神經活性過高，因此判斷是...
中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰說，該名患者交感神經活性過高，因此判斷是一時的急性創傷壓力引起的身心失衡症狀，經過藥物治療與心理諮商後，已完全恢復正常。記者郭政芬／攝影
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