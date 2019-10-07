65歲以上長者恐四成有聽損 影響社交、造成跌倒

2019-10-07 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



變老是每個人都會歷經的過程，隨著年紀大增長，除了視力退化，耳朵也可能出現聽損，而聽損與老人失智、跌倒、社交障礙等情況相關，民眾卻容易輕忽。

一份最新針對千位年長者所做聽檢問卷分析顯示，年長者聽損問題有增高趨勢。同時在自覺無聽力問題的民眾之中，有超過三成的人實際上已有失能性聽損問題。此外，重度聽損者的失智風險較正常人高五倍、輕度聽損者的跌倒風險為正常人三倍，顯示聽損問題容易被輕忽。專家建議，應將聽力篩檢納入免費健檢項目，讓超過50歲的中高齡者定期接受聽力篩檢。

此問卷由華科慈善基金會於2019年上半年，針對1358位民眾的聽力篩檢報告發現，1165位65歲以上的高齡者，失能性聽損盛行率已達40.5%，高於世界衛生組織統計的33%，推估全台約有139萬的高齡失能性聽損人口，等同每三人中至少有一位高齡聽損者。問卷也發現，自評表示自覺有聽力問題的民眾中，有54.5%的人未因此就醫，顯示民眾對高齡者聽力受損的忽視。

市立聯合醫院和平院區耳鼻喉科主任楊宗翰表示，聽力損失的原因很多，除隨年齡增長造成退化性聽損外，常暴露在高噪音環境，及抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病等三高患者等，都是聽損的高危險族群。

楊宗翰說，聽損會造成個人對環境感知的減低，影響平衡感及行走的平穩，致跌倒風險升高。聽損會造成大腦的刺激減少與聽神經萎縮，使語音辨識力下降、認知功能衰退，進而誘發憂鬱、失智、甚至衰弱症等風險。