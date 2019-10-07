新北抽驗8款高齡洗澡椅 全標示不清

2019-10-07 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



台灣步入高齡化社會，各種便利長者生活自主的輔具也推陳出新，新北市法制局消保官日前抽驗8款市售高齡洗澡椅輔具，並移送檢驗機構檢驗功能與品質，檢測結果安全性均符合規定，但都欠缺說明書且不符合商品標示法規定，已轉請相關主管機關令業者限期改善。

新北輔具資源中心主任楊忠一表示，輔具市售價格約1千元至2、3千元不等，多功能的洗澡椅甚至可以高達7、8千元，若業者未附上說明書，民眾買了可能不清楚使用方法，導致洗澡椅無法發揮其功用。

消保官周繼雄指出，本次檢驗委託台灣科技有限公司（SGS）實施，抽驗8件市售洗澡椅，檢測項目包括座椅靜態強度要求、靠背靜態強度要求、商品標示及說明書等3項目，檢測結果安全性均符合規定，但商品標示欠缺生產品、製造商、製造日期、成分、材料及淨重等依商品標示法第9條規定應行標示之事項；另有4件無說明書，已函請經濟部及地方主管機關輔導業者改善更正商品標示缺失。