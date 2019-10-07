今年書市繼續回升 鄭麗君：紙電閱讀都成長

2019-10-07 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院今天邀文化部業務報告，不少委員關心書店、圖書銷售額狀況。柯志恩質詢，文化部雖然每年輔導書店，書店卻倒成一片，重慶南路書店街至今只剩九家，國際統計的台灣圖書出版產值也逐年萎縮。立委蔡培慧質詢，南投三省堂等獨立書店在當地教日文，希望文化部對書店關注可拉開視野，不要只重視都會、連鎖書店，要求做全盤檢視。

文化部長鄭麗君表示，依據財政部財政統計資料庫，出版銷售額2017年起已止跌，近年來實體書籍出版業與數位書籍出版業總銷售額，2016年至2017年成長1.007%，2017年至2018年成長0.8%，今年至7月較去年同期成長1.71%，顯示出版銷售額已明顯回穩微升。

書店方面，鄭麗君表示雖有書店倒，但至2018年過去6年，全台約有171家實體書店陸續成立，從財政部統計數據觀察，實體書店下降趨勢亦已減緩。針對蔡培慧說法，她表示文化部有在考量設計書店聚落等，都會全盤關心。

鄭麗君也說，根據文化部出版產業調查，今年1至6月閱讀紙本圖書數量較107年同期成長，閱讀電子書時間也成長，且圖書個人消費金額較107年同期成長3.6%，電子書更大幅成長64.1%，顯示108年上半年民眾消費升溫，閱讀狀況變好。