啪一聲！男子玩360度遊樂設施頸椎盤突出就醫

2019-10-07 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



28歲張姓男子是職業司機，工作長時間維持單一姿勢開車，2個月前肩頸稍有不適痠痛，不以為意，經拔罐、貼藥膏休息一周後，他和朋友到遊樂園乘坐360度旋轉的遊樂設施時，聽見脖子「啪」一聲，當場無法轉頭、雙手麻痛，忍痛2天就診，發現頸椎椎間盤突出壓迫脊椎神經根，經神經減壓手術及人工椎間盤置放後，休養一周康復回職場。

光田綜合醫院外科部副部長兼外傷中心主任林牧熹指出，正常的頸椎椎間盤會隨身體運動如：低頭或仰頭時稍微變形位移，以達到緩衝功能，然而長期姿勢不良，椎間盤就可能處於壓力不平衡狀態，時間久了就會變形、突出。

醫師推測張男可能因長期姿勢不良、椎間盤較脆弱，又坐上遊樂園高衝擊的設備，在瞬間衝擊力道下，若頭部沒有緊靠椅背，可能造成頸部劇烈搖晃、壓力暴增，頸椎、椎間盤就有受傷的風險。平常通勤族、職業駕駛若遇開車急煞或車禍撞擊的甩動也可能產生高壓致頸椎受傷。

張男說，因駕駛工作原故長時間坐著，無法隨時停車來活動筋骨，讓他常有腰痠背痛的毛病，過去仰賴民俗療法和復健來舒緩不適。這次到遊樂園玩之前已經陸續拔罐治療肩頸痛約1-2周，沒想到坐一次360度旋轉設施會導致這麼嚴重的後果。

「當遊樂設施慢慢翻轉180度、身體被垂直倒吊的那一刻，我聽到脖子啪的一聲，回到地面上時，我的脖子完全沒法轉動。」事後張男曾尋求中醫的保守療法舒緩，但疼痛的症狀沒有改善，反而不斷漫延到上肢麻痛，決定到光田綜合醫院林牧熹主任的門診評估後採手術治療。