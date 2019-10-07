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中火放流水第5度超標 中市府「不排除勒令停工」

2019-10-07 10:32聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

中台灣進入10月空汙季後，台中市連續一周空品不佳。台中市環保局、新聞局今天上午召開記者會，公布台中火力電廠放流第5度超標，環保局長吳志超說，中火放流水今年迄今，已5度被查獲放流水超標，這次是5-8號機組放流水採樣送驗後，「硼」超標24倍，市府5日已發公文要求中火在14天內提出陳述意見，10月底作出處分，不排除重罰2000萬元或進一步勒令5-8號機組停工。

台中市政府今年3月，稽查中火1-4號機組放流水不合規定，採樣送檢發現「硝酸鹽氮」超標2倍，當時市府重罰2000萬元；今天上午市府大動作開記者會，宣布中火放流水又超標，不過中市府今天並未宣布裁罰結果，預計10月底才會公布。

台中市長盧秀燕以反空汙政見當選市長，上任後積極整治空汙，多次與中火、中央大打空汙大戰。環保署最近環評小組審查中火擴建2部燃氣機組，盧秀燕公開表示反對，要求承諾減煤4成、機組汰舊換新，不過最後並未列入環評承諾事項。

台中市環保局今年5度查獲中火放流水超標，今年1-3月3次稽查，分別發現5-8號機組硝酸鹽氮2度超標，1-4號機組放流水硝酸鹽氮超標2倍，市府因此重罰最高罰則2000萬元。

環保局表示，今年4月9-10號機組放流水的懸浮固體超標，9月19日又查獲5-8號機組放流水的硼超標，稽查人員採樣檢驗值為每公升121毫克，超過標準值24倍，環保局針對前4次放流水超標，累計已開罰2500萬元。

環保局長吳志超說，中火放流水已5度超標，這次查獲硼超標24倍，已屬於情節重大；市府已發公文請中火在14天內陳述意見，不排除再次重罰2000萬元或者勒令停工。

衛生局長曾梓展說，硼在自然界存在量很少，放流水超標24倍很嚴重，會影響到生態鏈；在動物實驗中，硼會影響男性生殖器官健康，懷孕動物若接觸到過量的硼，也會造成胎兒缺陷、生長遲緩，對呼吸道也會有影響。

新聞局長黃國瑋說，中火規劃新增2部燃氣機組，市府要求減煤4成、機組汰舊換新，中火機組放流水今年已5度超標，要求中火正視水汙染、空氣汙染問題。

台中市環保局今上午召開記者會，中火放流水今年第5度超標，這次是5-8號機組放流水...
台中市環保局今上午召開記者會，中火放流水今年第5度超標，這次是5-8號機組放流水硼超標24倍，市府表示不排除重罰2000萬元或勒令停工。記者洪敬浤／攝影
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台中市環保局今上午召開記者會，中火放流水今年第5度超標，這次是5-8號機組放流水...
台中市環保局今上午召開記者會，中火放流水今年第5度超標，這次是5-8號機組放流水硼超標24倍，市府表示不排除重罰2000萬元或勒令停工。記者洪敬浤／攝影
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台中市環保局今上午召開記者會，中火放流水今年第5度超標，這次是5-8號機組放流水...
台中市環保局今上午召開記者會，中火放流水今年第5度超標，這次是5-8號機組放流水硼超標24倍，市府表示不排除重罰2000萬元或勒令停工。記者洪敬浤／攝影
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