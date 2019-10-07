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心肌梗塞時大力咳能救命？ 醫師：不如快呼救趕緊就醫

2019-10-07 09:39聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名61歲男性平日偶爾會覺得胸口悶悶的、有時有喘不過氣的感覺，但他都不以為意。直到日前和朋友去爬山，爬到半山腰突然喘不過氣，感覺快要昏倒，幸好友人趕緊幫他叫救護車送醫，查出是右冠狀動脈下壁急性心肌梗塞醫師馬上為他做心導管置放支架，才救回一命。

長安醫院心臟血管科醫師陳士仁指出，心肌梗塞大部分是突發的，但一般人通常不會知道自己血管是否有狹窄阻塞問題。若出現覺得胸口悶悶的、彷彿有石頭壓著喘不過氣來，或是有心律不整、心臟碰碰跳，甚至感覺要昏倒都是先兆。

此外，有的人會有胸悶合併手臂、脖子、背部、或是下巴等處感到痠麻痛、胸口不適，誤以為是胃食道逆流造成的「火燒心」當有以上症狀時，都該盡速就醫。透過心電圖、抽血、運動心電圖、核子醫學心肌灌注掃描或電腦斷層冠狀動脈攝影，檢查血管是否有狹窄阻塞，若有高度懷疑時則需進一步做心導管檢查及治療。

陳士仁說，一般民眾要幫心肌梗塞患者做緊急處理很難，因為發生心臟亂跳或心臟停止，能幫他做的只有心肺復甦術（CPR），運氣好的話附近若有自動體外除顫器（AED），可以拿來急救。

值得注意的是，醫師會開舌下含片給病人胸悶時吃，但病人已經覺得無力快昏倒時，血壓已經低下至休克的程度，此時如果又給患者含舌下含片，會因血壓掉的更快而直接倒下，需由專業急救人員評估服用。

他也呼籲，心臟打不出血時，在短短幾秒鐘內就會失去意識，而謠傳的各種自救方式都需要在清醒的時候才有辦法嘗試。因此，心肌梗塞發作時，大聲呼救或想辦法引起他人注意來救助你，把握黃金12小時救治期就醫，才是最安全的作法。

長安醫院心臟血管科醫師陳士仁指出，心肌梗塞大部分是突發的，但一般人通常不會知道自...
長安醫院心臟血管科醫師陳士仁指出，心肌梗塞大部分是突發的，但一般人通常不會知道自己血管是否有狹窄阻塞問題。圖／長安醫院提供
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長安醫院心臟血管科醫師陳士仁指出，心肌梗塞大部分是突發的，但一般人通常不會知道自...
長安醫院心臟血管科醫師陳士仁指出，心肌梗塞大部分是突發的，但一般人通常不會知道自己血管是否有狹窄阻塞問題。圖／長安醫院提供
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心肌梗塞醫師患者
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