心肌梗塞時大力咳能救命？ 醫師：不如快呼救趕緊就醫

2019-10-07 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名61歲男性平日偶爾會覺得胸口悶悶的、有時有喘不過氣的感覺，但他都不以為意。直到日前和朋友去爬山，爬到半山腰突然喘不過氣，感覺快要昏倒，幸好友人趕緊幫他叫救護車送醫，查出是右冠狀動脈下壁急性心肌梗塞；醫師馬上為他做心導管置放支架，才救回一命。

長安醫院心臟血管科醫師陳士仁指出，心肌梗塞大部分是突發的，但一般人通常不會知道自己血管是否有狹窄阻塞問題。若出現覺得胸口悶悶的、彷彿有石頭壓著喘不過氣來，或是有心律不整、心臟碰碰跳，甚至感覺要昏倒都是先兆。

此外，有的人會有胸悶合併手臂、脖子、背部、或是下巴等處感到痠麻痛、胸口不適，誤以為是胃食道逆流造成的「火燒心」當有以上症狀時，都該盡速就醫。透過心電圖、抽血、運動心電圖、核子醫學心肌灌注掃描或電腦斷層冠狀動脈攝影，檢查血管是否有狹窄阻塞，若有高度懷疑時則需進一步做心導管檢查及治療。

陳士仁說，一般民眾要幫心肌梗塞患者做緊急處理很難，因為發生心臟亂跳或心臟停止，能幫他做的只有心肺復甦術（CPR），運氣好的話附近若有自動體外除顫器（AED），可以拿來急救。

值得注意的是，醫師會開舌下含片給病人胸悶時吃，但病人已經覺得無力快昏倒時，血壓已經低下至休克的程度，此時如果又給患者含舌下含片，會因血壓掉的更快而直接倒下，需由專業急救人員評估服用。