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彭啟明：哈吉貝可能增為強颱 周末撲日本

2019-10-07 07:56聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，未來一周天氣主要受到東北風消長的影響，降雨以迎風面的北、東為主，中...
中央氣象局說，未來一周天氣主要受到東北風消長的影響，降雨以迎風面的北、東為主，中南部地區天氣穩定；氣溫方面，北部及東半部舒適，中南部略為悶熱，日夜溫差稍大。本報資料照片
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今年第19號颱風哈吉貝昨天生成，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，颱風未來直接影響台灣的機率大幅降低，但是如果打算在雙十連假前往日本的話，則要多留意，它可能在周末期間影響日本的本州及北海道，且抵達日本南方海面前可能增強為強烈颱風。

彭啟明在臉書發文表示，雖然目前看起來哈吉貝直接影響台灣機率不高，不過由於預估的強度較強、範圍較大，在周四、五接近日本南方海面時，外圍環流將使台灣附近東北風增強，沿海的風浪也會變大，易出現長浪，東北風也將帶來較涼的空氣，使低溫再下降一到兩度。

至於今天的天氣，彭啟明說雖然東北部和東部雲量偏多，有局部短暫陣雨，西半部相對晴朗穩定，中南部山區有局部午後雷陣雨，台灣附近水氣量不算多，即使有雨，雨勢也不至於太顯著。

溫度方面，他說，預計今天中午全台各地都有29到32度，仍然有點熱，入夜之後到隔天清晨的降溫速度較快，低溫大約只有23到25度，提醒早出晚歸要多搭件薄長袖或外套。

天氣穩定也使得擴散條件變差，彭啟明提醒，無論本地或外地汙染物都容易累積。另一方面也因為陽光較大，中午前後光化反應明顯，容易讓空氣中的臭氧濃度升高。

他說，東北風的影響將持續到周末，且明天開始東北風還會增強，水氣也會略微增加，北部、東北部及東部不僅雲量偏多、雲層變厚，降雨也會增加，沿海則要留意風浪變大，前往海邊活動要特別注意安全。

中央氣象局說，未來一周天氣主要受到東北風消長的影響，降雨以迎風面的北、東為主，中南部地區天氣穩定；氣溫方面，北部及東半部舒適，中南部略為悶熱，日夜溫差稍大。

彭啟明颱風
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