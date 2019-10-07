吳德榮：連假最後一天 入秋第一波明顯冷空氣南下

2019-10-07 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新模擬顯示，哈吉貝颱風迴轉的地方又調整得離台灣更遠，國慶連假前三天應為白天微熱的天氣；第四天（13日）入秋以來第一波較明顯的大陸冷空氣開始南下，北部、東北部氣溫下降，局部短暫雨的機率、逐漸提高。

吳德榮説，最新（6日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天東北風減弱，白天氣溫略升，各地為晴時多雲，午後中南部山區有零星降雨。今天各地氣溫：北部23至34度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至34度。明天、周三東北風略增強，白天氣溫略降；北海岸、北部山區及東北部有局部短暫雨。

至於颱風，他説未來哈吉貝沿太平洋高壓邊緣，向西轉西北西、西北、再轉北北西進行；預測路徑呈現大迴轉的特徵。不過，哈吉貝途經大範圍的高海洋熱含量（OHC）區及低垂直風切（VWS）區，有利其持續增強；未來其中心氣壓是否能降得比今年「蝴蝶」、「利奇馬」所創的最低記錄（915百帕）還低，增強為最強的颱風，已超過電腦模擬的能力，要再觀察。

吳德榮表示，最新（6日20時）歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，所有的系集成員（路徑），對國慶連假的天氣，皆無影響。