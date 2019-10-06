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改善食安、蟲害 農委會力推植物醫師法列優先法案

2019-10-06 22:56聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

為改善食安及病蟲害，農委會推動植物醫師法超過十年，前年將草案送到行政院，但遭提出「四大問」擱置至今。台灣今年首度爆發秋行軍蟲入侵，植物防疫體系忙成一團，農委會近來有意捲土重來推動植醫法，上月回文向行政院釐清疑慮，盼明年會期列入優先法案。

行政院前年對植醫法草案提出疑慮，包括「醫師」用詞是否適當、有無必要大費周章舉行國家考試、業務界定、人才從何而來。農委會防檢局植物防疫組長陳宏伯表示，上月已向行政院申覆並逐一解釋疑慮，希望盡快逐條審查，排入明年優先法案。

針對四大問，陳宏伯指出，國外也稱Plant Doctor，未造成民眾誤解；植醫複雜程度可與人醫、獸醫比擬，應舉辦國家考試建立專業性；執業空間除了診斷也包含治療，如使用農藥及防治資材；近年也已與台大、中興、嘉大、屏科大合作培育人才。

根據草案，植物醫師須通過國家考試才能執業，可對農民、企業或出口業者提出診斷及鑑定，擬定防治策略，提供具法律效力的診斷書。行政機關也可委請植物醫師代辦防疫檢疫業務，解決政府人手不足問題。

許多農民會自行到農藥行買藥，但愈噴愈糟。台大植醫學程主任蕭旭峰表示，農藥行並非植物保護專業，推薦用藥不一定精準，「心臟病可能吃成胃腸藥」；有時一棵菜被檢出五到十種農藥，就是因為一開始診斷出問題，噴多種農藥沒效就繼續「亂槍打鳥」，最後可能有一種農藥有效，但其他九種都跑到消費者肚子。

蕭旭峰指出，農藥不須汙名化，台灣管制也算嚴格，但仍要正確使用，透過植物醫師輔導避免用錯藥或多用藥，否則後果都要消費者承擔。植物醫師跟農藥行的性質如同「醫藥分業」，能透過植物醫師處方籤才可購買農藥是最好的，但現在台灣植物卻只有藥房沒有醫院。

蕭旭峰曾到土耳其考察，當地農民一定要透過農業技師才可購買農藥，台灣農民卻可隨時隨地購買；加上少數商店會自行混藥出售，因此許多農藥廠商也樂見植物醫師把關農藥。

中興大學植病系榮譽特聘教授曾德賜說，很多農民用四、五種藥劑才殺得了蟲，若透過專業諮詢，可能只須一種藥，大幅降低用藥成本。

曾德賜舉例，巴拉刈其實是安全、對環境友善的藥，不容易殘留在土壤裡，但政府為了安全決定要讓巴拉刈退場，十分可惜，若可以讓植物醫師控管巴拉刈，例如農民要噴藥除草，醫師就給適當的量，而不是像農藥行可以隨便買一大瓶，不但可以節省藥劑也可以把關安全。

曾德賜說，美國加州有農民輔導員的制度，相當於農業警察，「整天在田間轉來轉去跟農民溝通」，只要農民用錯藥劑，作物就要銷毀，還要罰錢甚至坐牢。相較台灣濫用農用幾十年，也有必要盡速建立植物醫師制度解決問題。

台灣今年首度遭秋行軍蟲入侵。圖／農委會提供
台灣今年首度遭秋行軍蟲入侵。圖／農委會提供
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