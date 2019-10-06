愛在每一個角落慈善園遊會 22個社福團體大會師

2019-10-06 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



由「張媽媽慈善基金會」與內政部警政署等單位共同主辦的「愛在每一個角落慈善園遊會」，上午在台北文創大樓文化廣場熱鬧開幕。警政署署長陳家欽表示，警政同仁非常關心台灣社會，警察同仁們也常有許多義行善舉，因此警政署與基金會是站在同一陣線，希望能幫助及照顧需要照顧的人，他也呼籲大家一起獻愛心，並把這份愛散播到台灣每一個角落。

張媽媽慈善基金會兼日月光文教基金會執行長汪渡村表示，台灣最大的愛心團體其實是警政署，因為在台灣每一個角落最後的守護者就是警察同仁。這次園遊會提供社福團體一個與社會大眾共同對話的機制，可以增進民眾對這些社福團體的認識與了解，也希望能有更多企業、團體或個人投入參與社福慈善工作，讓台灣社會及有需要的族群獲得更多的關注，促使台灣社會更溫馨、更美好。

上午活動由警察廣播電台資深的節目主持人洪國浚及劉琇如搭檔主持，由台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊小朋友表演烏克麗麗拉開序幕，接著台北市警局婦幼警察隊上場，他們將婦幼安全融入多首帶動唱歌曲中，並穿插有獎徵答，讓民眾在唱跳中快樂學習自我保護常識與技巧。緊接著由十多年來巡迴各地默默為弱勢團體付出的何歡劇團出場，帶來旗舞、高車雜耍、砌磚互動秀、雙人轉毯、軟功舞伶及大武術疊羅漢等精彩表演。

台北市警局交通大隊提供2部警用重型機車，供民眾跨乘拍照，台北市警局婦幼警察隊帶來2尊警察大玩偶，及2輛兒童型重機，成了會場的亮點之一。盲人福利協進會還提供免費視障視障按摩體驗，導盲犬協會的導盲犬宣導及流浪動物之家攤位，也都吸引許多人潮。