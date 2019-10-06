一張圖看國慶連假天氣 晚間看煙火記得添衣防寒

2019-10-06 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



氣象局表示，國慶日周四當天溫差大，晚間若要看國慶煙火或參加慶祝活動，記得多添衣裳。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影 分享 facebook 周四起就是國慶四天連假，中央氣象局粉絲團「報天氣」今晚在臉書貼出一張圖，解析國慶連假天氣。國慶日周四當天溫差大，晚間若要看國慶煙火或參加慶祝活動，記得多添衣裳。周六、周日東北風增強，北部及東半部天氣轉為濕涼，中南部則仍是晴朗好天氣。

未來一周天氣，氣象局說，北部及東半部天氣多變化，連假前的8日及9日，以及連假尾聲12日起，各有一波東北風，「轉涼更有感」。中南部天氣整體穩定，僅午後山區有零星陣雨。

根據氣象局圖片，明天周一上班日「迎風面水氣減少」，北部及東半部多雲，中南部則是晴朗天氣，但各地午後山區有零星陣雨。周二及周三「東北風影響水氣增」，北部及東半部有局部陣雨，尤其東北部要留意較大雨勢，中南部則不受影響，天氣穩定。

到了10日國慶日當天及11日，「晴朗日夜溫差較大」，各地會有零星降雨，北部及東半部晚間稍有涼意，應適時添衣。12日、13日周末兩天「東北風漸增強」，北部及東半部天氣轉為濕涼，中南部則不受影響。