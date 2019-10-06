劉克襄原名「劉資愧」 藏著56年祕辛

2019-10-06 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



2019第六屆聯合報文學大獎贈獎典禮昨天在孫運璿科技‧人文紀念館舉行，大獎得主劉克襄致詞。記者林伯東／攝影 分享 facebook 聯合報文學大獎今舉行高峰會談，大獎得主劉克襄在會談中表示，接下來很想寫的是與父親相關的白色恐怖事件。這段事件，劉克襄是在事發後56年才得知，讓他近年開始追溯自己的原名「劉資愧」，想寫下那段歷史。

劉克襄說，他的父親信奉社會主義，因此為他取名「資愧」，意思是「資本主義慚愧」，三歲才在外祖父建議下改名「克襄」。

劉克襄說，10年前，政府公布白色恐怖檔案，其中有位曾與日治時期台灣共產黨創始黨員謝雪紅一起逃亡的蔡鐵城留下的遺書，裡面寫到希望自己妹妹長大後要拜訪他的表兄，而這「表兄」就是劉克襄父親的名字。

「1950年發生的事，2006年才重新被看到。」劉克襄說，原來蔡鐵城被捕後，沒朋友敢去看他，怕也被抓，他爸爸則冒稱是蔡「表兄」前往。然而在當時，若冒稱身分被抓，一樣會被槍斃。他說，他這才知道爸爸當時扮演的角色，給他很大震撼。

劉克襄說，他原本想拍電影講這段歷史，看朋友拍電影票房奇差，於是打消念頭，打算還是寫小說。作家陳芳明聞言，表示希望劉克襄一定要寫下這歷史。

與劉克襄相識數十年的評審主席向陽，也透露劉克襄綽號「鳥人」的祕辛。向陽說，一般以為劉克襄叫「鳥人」，是因他善寫鳥如「風鳥皮諾查」等，但其實這來自劉克襄大學就有的綽號。