國慶連假避走西濱地雷路段 公路總局建議提早改道

2019-10-06 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



西濱快速公路新豐1交流道至鳳崗路口段工程仍在趕工，施工路段限速40公里，部分車道縮減，公路總局建議國慶連假提前改道。圖／公路總局提供 分享 facebook 西濱快速公路新豐1交流道至鳳崗路口段工程仍在趕工，施工路段限速40公里，且省道台61線、台15線車流匯集，又有部分車道縮減，連假車流量大常成為瓶頸路段，公路總局建議國慶日4天連假長途旅客提早規畫改道，避走此路段。

公路總局第1區養護工程處指出，國慶日連假10日至13日共4天，預估返鄉車潮9日中午以後開始湧現，旅遊車潮則集中於10日至12日，假期後段以收假旅次為主。

西濱快速公路是國道主要替代道路，也是海線地區疏運要道，西濱快速公路後續建設計畫北部路段最後一哩路的新豐1交流道至鳳崗路口段工程，全長5600公尺，工程包括鳳鼻隧道及隧道南北端的路堤、高架路段等，其中380公尺長的新豐溪加肋拱橋因位於新豐溼地上施工，只能在橋面上吊裝，工程施工難度較高，目前工程進度約81%，仍在趕工。

目前鳳鼻隧道北上走第1孔道、南下走第4孔道，速限都是50公里，台61線、台15線單向共4線車道，車流匯集進入施工路段僅剩2線車道，施工路段速限40公里，部分車道配合施工縮減，連續假期車流量大，常成交通瓶頸。

第1區養護工程指出，清明、端午及中秋節連假，此路段車流量大，時速僅20至30公里，甚至定點壅塞，國慶日4天連假，西濱北區臨時工程處第2工務段會加派人員在路口操控號誌及指揮，但仍建議長途旅客提早規畫改道，可由台66線新屋交流道轉台31線至湖口，再由台1線至竹北銜接台68線，以避開施工路段。