年輕人腹瀉超過三個月 可能是自體免疫疾病

2019-10-06 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



台灣發炎性腸道疾病病友會會長楊式光在「對抗發炎，我能出招」衛教講座分享家人治療克隆氏症的歷程。記者邱宜君／攝影 分享 facebook 年輕人頻繁腹瀉，只是腸胃型感冒炎沒有好？千萬不要掉以輕心。醫師提醒，莫名腹痛、腹瀉、血便、體重減輕、發燒，這些症狀若持續三個月以上，就是發炎性腸道疾病的五大警訊，除了可能有腸道穿孔的危險，大腸直腸癌的風險也提高。

台灣小腸醫學會理事長、林口長庚醫院胃腸科主任蘇銘堯今於「對抗發炎，我能出招」衛教講座中表示，發炎性腸道疾病是一種自體免疫性疾病，好發於二十到四十歲，男性罹病機率是女性的兩倍。由於腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸壁不斷遭受免疫系統攻擊，出現反覆發炎、潰瘍等症狀，甚至會出現廔管、穿孔或阻塞問題，目前成因仍不明。

蘇銘堯表示，目前國內患者約4千多人，相較於1998年的139人，成長將近30倍，但發炎性腸道疾病成因不明，至今無有效預防方法。治療上有類固醇、免疫製劑、生物製劑等選擇，可以緩解症狀、穩定病情，但因疾病初期症狀和腸胃炎相當類似，臨床上許多患者已嚴重到腸穿孔才驚覺嚴重性。

台灣發炎性腸道疾病病友會會長楊式光表示，她的兒子在十八歲剛考完大學那年，每天拉肚子五、六次以上，屁股很痛，就醫發現已經有肛裂和肛門廔管。做了手術還是癒合不佳，持續腹痛，原來是腸道廔管長到膀胱，小便還出現菜屑，二度手術還是無法解決問題，就這樣折騰了五年，從90公斤瘦到只剩50公斤，極度沮喪絕望。直到確診是「克隆氏症」，經過切除30公分小腸、裝設肛門造口等手術，加上長期服用生物製劑，人生才終於重回正軌。

蘇銘堯表示，發炎性腸道疾病因為腸壁潰瘍，是非常疼痛的，潰瘍性結腸炎通常痛在左下腹，克隆氏症則多痛在右下腹，克隆氏症的發炎範圍可以遍及整個消化道，從口腔到肛門都發炎，非常痛苦。雖然無法根治，但接受手術可解決嚴重併發症，若能及早診斷、接受藥物治療，也有助減少併發症與復發。