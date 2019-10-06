守護失智 扶輪社將推三年期計畫

2019-10-06 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣失智人口增加已是不爭事實。據台灣失智症協會2018年統計，全台已有28萬失智人口，65歲以上的年長者中，約每12位即有1位失智者。國際扶輪3481地區總監李文森表示，將推三年期計畫，持續舉辦失智研習會、嘉年華等活動，來共同關心失智、老化台灣的未來。

由國際扶輪3481地區主辦、聯合報協辦的「扶輪有愛，失智守護研習會」，今天下午於新光人壽新板金融大樓舉行培訓，邀請包括國際扶輪3481地區影響圈推廣委員會主委侯勝宗、新北市衛生局局長陳潤秋、聯合報健康事業部營運長洪淑惠、汐止國泰醫院護理部副主任蘇憶玲等企業、醫護、媒體等領域專家，分享長照與失智議題。

李文森表示，他以前很少接觸失智議題，不知道失智的重要性，原來台灣已有28萬失智人口，也是新北市人的他，深入瞭解才知新北市府在推動友善失智城市所做的努力。他也分享近期接觸的案例，有位老先生熱心帶著一位老婦人去警局，說老婦人不知道要回家的路，請警察先生協助聯繫，結果查了半天，才發覺老先生本人就是老婦人的老公，原來老先生自己也失智了，他聽了很心酸。

他感嘆自己也61歲了，失智議題自己未來也可能要面對，而促成國際扶輪3481地區在今年設立「扶輪影響圈委員會」，透過議題來向社會倡議。包含今天研習在內，今年已辦理三場活動外，11月30日將辦理失智健走活動，讓社員、家庭成員、甚至擴大到親友，一起學習接納、關注失智議題。

國際扶輪3481地區影響圈推廣委員會主委侯勝宗表示，國際扶輪社成立就是為了改善社會問題，全世界所推六大計劃中，其中一領域就是預防及治療疾病；他說扶輪社過往曾關注小兒麻痺問題，今年起將重視失智議題。此外，有些民眾因長照照顧等問題而需離開職場，而扶輪社成員為很多中小企業主，他將建議成員可給予員工彈性工時、遠距工作，甚至協助財務規劃，讓員工兼顧家庭與工作需求。

聯合報健康事業部營運長洪淑惠，則是代表報社感謝在場扶輪社與會者，也以失智者家屬身份感謝大家。她說聯合報在10年前成立健康事業部，長期關注包含健康、銀髮等議題；她也提到自己的媽媽已失智八年，照顧過程中才知箇中滋味。

洪淑惠說，即便像她身為認識幾百個醫師、院長的資深醫藥記者，相對具有優勢資源，碰到失智問題時、仍是個結，都需要幫忙，何況其他人。她也感謝新北市政府，帶頭佈建失智資源，如健康事業部與新北市衛生局一同成立「失智、時空記憶的旅人」社群平台，傳播感人的故事及資訊，已聚集10萬名粉絲、回應熱烈，讓失智症家屬可以相互支持、安心在地照顧。

新北市衛生局長陳潤秋致詞時則表示，扶輪有愛這個字很棒，也感謝扶輪社已報名認養一萬位友善天使培育，將此愛擴大到失智。她說市府對於失智議題一直關注，如「新北市失智症防治照護行動方案」即為打造失智友善城市的第一步；而日前媒體遴選公布的「失智友善城市」盤點全國所有縣市對失智的努力成果，新北市更得到全國第一的殊榮。