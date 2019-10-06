作家群看劉克襄 「富人類學踏查精神的詩人」

2019-10-06 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合報文學大獎今天舉行贈獎典禮，典禮後邀作家向陽、陳芳明、傅月庵、廖玉蕙等人舉行高峰對談，談劉克襄的人與創作。與會作家指出，劉克襄永遠充滿好奇、充滿困惑，堅持書寫的每字每句要靠踏查而來，具人類學精神，骨子裡則是詩人氣質。

作家廖玉蕙表示，劉克襄永遠心存疑問，足跡也都走向疑問的地方，篇篇文字都在提出各種問題。在提問的同時，劉克襄也總嘗試和尋常的讀者握手，把眼光投到庶民，把環境等議題擴到很廣闊，文字從不雕琢，保持天真的浪漫，指引讀者看到淵深鳥躍等等美好之處。

作家傅月庵說，他在遠流出版社編劉克襄的書時，對劉克襄第一個感覺是非常自律，是他編輯生涯中看到最自律的作家；第二個感覺就是充滿困惑。而這困惑是來自好奇，因為充滿好奇，就會走出去找答案，這也讓劉克襄成為詩人，「骨子裡是詩人氣質，永不知疲倦」。

他說，台灣的豐富多元，就是要有劉克襄這樣的人去走、寫出來，大家才知道這些好。

作家向陽表示，他20歲在文化大學初次碰到18歲的劉克襄，劉克襄就連提出「六個問號」，問他們參加的華岡詩社在幹嘛等等，可見其好奇。只是沒想到當初的劉克襄，現在變成全才，鳥、山、海、鐵道、菜市場什麼都寫，重點是劉克襄富有人類學家精神，每字每句都是踏查而來，「沒有一句是虛的」。

向陽也分析劉克襄創作有三階段：少年時是靦腆的憤青，中年時踏實而追求，現在秋熟時期因已成名，他人也有期待，因此會有自稱如「迷路」的迷霧。但他相信，好作家經過這段困惑、尷尬期，就會有新開始。

作家陳芳明表示，很少有人像劉克襄一樣把生命看得那麼深，每天都有新的發現和思維，保持旺盛的思考力、創作力。劉克襄靜下來可寫作，走出去可踏查，更是他從21世紀以來鮮少看到的人格特色。

陳芳明也感謝劉克襄，「是你的書寫把我帶回台灣土地」。他說他名列黑名單流亡美國15年，1989年回台時，發現對台灣的記憶都消失。直到看了劉克襄的詩與自然書寫，才好像夢遊般重回土地，原本研究宋朝的他，也因此覺得該更投入台灣。「當年若沒讀劉克襄文字，可能會繼續漂流。」

傅月庵也透露評審時的激烈討論。他說當時到最後就是兩種文學觀之爭，一方覺得不能只看純文學，認為類型文學在台一直沒被注重。最後劉克襄的自然書寫勝出，他認為這象徵聯合報文學大獎可大可久、往外伸展。