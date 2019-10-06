第六屆聯合報文學大獎贈獎典禮

相關新聞
年輕族群當心 反覆腹痛腹瀉恐是腸子在求救2019-10-06 16:33
影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠2019-10-06 14:44
影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導2019-10-06 13:19
成大登革熱增加病例 與之前同一個感染源2019-10-06 11:28
音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好 喜歡流行曲的人智商都..2019-10-06 13:48
國旅卡放寬消費限制 109年起珠寶銀樓也可刷2019-10-06 11:50
年輕人腹瀉超過三個月 可能是自體免疫疾病2019-10-06 19:42
守護失智 扶輪社將推三年期計畫2019-10-06 19:40
作家群看劉克襄 「富人類學踏查精神的詩人」2019-10-06 19:26
父母支持性語調 更獲孩子正面回饋2019-10-06 19:19
欣賞國慶焰火來這裡 高雄大樹舊鐵橋濕地公園準備好了2019-10-06 18:36
獲聯合報文學大獎 劉克襄：提醒我別再迷路2019-10-06 18:24
從頭髮也能看出個性？濃密髮有智慧、微禿頭超勤奮2019-10-06 18:19
腸道內真菌變化 研究：恐導致胰臟癌2019-10-06 18:18
改善類風濕性關節炎 植物性飲食有效2019-10-06 18:16
國慶出遊小心！合歡山恐爆車流 警加強疏導取締2019-10-06 17:49
華航攜手通訊業者 飛美加歐洲送全球上網卡2019-10-06 16:54
推廣乳房攝影 國健署辦「粉愛自己」派對、送好康2019-10-06 16:32
守護失智 專家：照顧者應先顧好自己身心2019-10-06 16:26
好好吃／自製果醬天然又美味 一試就上手2019-10-06 13:46
愛肝達人站／保有四分之一肝 機能可正常運作2019-10-06 13:43
健康相談室／每天蛋白質該吃多少 取決自身體重2019-10-06 13:43
水腫掰掰! 按摩這5穴道 還妳瓜子臉2019-10-06 13:43
農博警騎鐵馬巡邏 吸睛百分百2019-10-06 13:33
國際扶輪30位醫師前進尼泊爾 預估可義診三千人次2019-10-06 12:58
賈新興：哈吉貝有成超級颱風趨勢 對日本影響大2019-10-06 12:52
減少無效的後送 原鄉離島空中轉診遠距會診平台今啟用2019-10-06 12:33
透心涼酋長專屬扇 「斐濟櫚」現蹤台北典藏植物園2019-10-06 12:10
明天再加油 汽油明調降0.8元、柴油降0.9元2019-10-06 12:09
他曝宜蘭超狂美食一日遊 網見行程表大笑：蔥油餅厭世之旅？2019-10-06 12:00
詩人余光中重九冥誕 高雄懷念「茱萸的孩子」2019-10-06 11:58
國旅卡放寬明年起珠寶銀樓也可刷 最快下周宣布2019-10-06 11:56
嚇！中油加油機面板噴離 中油：偶發個案勿恐慌2019-10-06 11:52
國慶4天連假 31處公路預期車多擁擠2019-10-06 11:48
U值媒／為何台灣要發展再生能源？2019-10-06 11:38
職場女強人情緒不穩 更年期提早來荷爾蒙減少作祟2019-10-06 11:29
第19號颱風哈吉貝形成 氣象局：周五最接近沖繩2019-10-06 10:47
影／福壽山波斯菊花海就是美 賞花採果一次搞定2019-10-06 08:24
怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校2019-10-06 08:00
熱門文章
怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校2019-10-06 08:00
捨身救同伴！六隻象慘死 只因為想救摔落瀑布的小象2019-10-06 08:07
今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天2019-10-05 20:26
模擬路徑修正 吳德榮：哈吉貝颱風應不影響台灣天氣2019-10-06 06:50
澄清湖捕獲6公尺巨蟒 「下場」是這樣2019-10-05 20:03
影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠2019-10-06 14:44
哈吉貝颱風生成 氣象局：往日本南方海面2019-10-06 06:32
間歇性飲食降體脂正夯 但減重名醫擔心這件事2019-10-05 20:44
第19號颱風哈吉貝形成 氣象局：周五最接近沖繩2019-10-06 10:47
殺破狼周運勢／天秤案件與邀約暴增 摩羯被情敵橫刀奪愛2019-10-06 00:00
健康相談室／每天蛋白質該吃多少 取決自身體重2019-10-06 13:43
國旅卡放寬明年起珠寶銀樓也可刷 最快下周宣布2019-10-06 11:56
賈新興：哈吉貝有成超級颱風趨勢 對日本影響大2019-10-06 12:52
金鐘紅毯／「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客2019-10-05 22:40
音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好 喜歡流行曲的人智商都..2019-10-06 13:48
「姐不是胖，是水腫」 按摩5穴道還妳瓜子臉2019-10-06 07:44
金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女2019-10-05 21:40
醫師最難抉擇！搶救產婦胎兒見不到父最後一面2019-10-05 20:16
嚇！中油加油機面板噴離 中油：偶發個案勿恐慌2019-10-06 11:52
成大登革熱增加病例 與之前同一個感染源2019-10-06 11:28
最新小說「跟著寶貝兒走」 黃春明：不是為色情寫色情2019-10-05 22:23
金鐘紅毯／紅毯「雙帥」是她們 和自己撞衫好勵志2019-10-05 21:48
【女性心聲】琦琦／中年媽媽進修趣2019-10-06 06:00
年輕族群當心 反覆腹痛腹瀉恐是腸子在求救2019-10-06 16:33
肌肉流失 醫師教你輕鬆補充蛋白質2019-10-06 07:42
每日星座運勢／處女才藝發揮得暢快 財富回收入帳2019-10-06 00:00
影／利稻小黑熊是小男生 除貧血及外寄生蟲沒大問題2019-10-06 08:49
病床上被離職 平均30歲的她們創社企展現病力2019-10-05 21:30
晚間10：34宜蘭規模4.0地震 最大震度3級2019-10-05 23:38
【人生劇場】小玲／香菇塔的秘密2019-10-06 06:00
金鐘紅毯／張軒睿、劉以豪超帥 不約而同以綠色西裝殺出重圍2019-10-05 23:14
癌友年輕化 回職場挑戰大2019-10-06 00:19
「果然匯」10月7日起邀長者用餐 不分平假日一律9折2019-10-06 16:55
【心情點滴】洪彩鑾／最佳女主角美照秀2019-10-06 06:00
國旅卡放寬消費限制 109年起珠寶銀樓也可刷2019-10-06 11:50
影／小黑熊鑽車內反鎖 竟懂狂按喇叭找救兵2019-10-06 17:52
登革熱還沒完！樹林爆首例 成大群聚感染再添一例2019-10-06 16:26
從頭髮也能看出個性？濃密髮有智慧、微禿頭超勤奮2019-10-06 18:19
影／福壽山波斯菊花海就是美 賞花採果一次搞定2019-10-06 08:24
加油且慢！明起油價有感下降 汽油少8角2019-10-06 12:08
留言