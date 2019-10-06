專家：期結合便利商店、鄰里合作 打造失智友善社會

2019-10-06 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



由國際扶輪3481地區主辦、聯合報協辦的「扶輪有愛，失智守護研習會」，下午於新光人壽新板金融大樓舉行培訓，並邀請長照專家講述課程。專家表示，全台已有300多處失智社區服務據點，但據點永遠不嫌少，若能更深入鄰里環境，如結合便利商店合作成友善店家，更有助打造失智友善社會。

此次研習邀請汐止國泰醫院護理部副主任蘇憶玲，講述失智守護天使培訓課程。她表示，近年65歲以下的年輕失智症患者個案有增加趨勢外，每個家庭一定都有自己的故事，顧及照顧者感受更是要務。她前曾照顧一位僅55歲的年輕失智者個案，當患者對著女兒說「你是誰？」，此時家屬心情一定不好，她扮演聆聽者，希望讓家屬得到安慰。

蘇憶玲也說，最近有個輕度失智阿嬤，個管師跟阿嬤談了一個半小時，阿嬤的兒子無業，好不容易找到工作時，阿嬤卻開始失智，需要兒子照顧，因而衍生衝突。

而她也提到，前大法官許玉秀曾傾訴貼身照顧失智母親的困擾。許玉秀說「如果可以重來，希望記憶永遠停留在快樂鍵。」她在2012年曾帶失智母親去國家音樂廳看表演，顧慮到長者總要上廁所才會安心，好不容易安排了靠走道位置，雖再過十分鐘就中場休息，但母親仍堅持要如廁、出現破壞秩序的舉止而起身，被鄰座觀眾說「這樣妳也敢帶出來？」讓她當下倉皇失措也失落。

蘇憶玲表示，台灣已是高齡社會，失智議題不容忽視。新北市府努力設置失智社區服務據點，但她建議，應有更多社區中的商店成為失智友善店家。