改善類風濕性關節炎 植物性飲食有效

2019-10-06 18:16 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



最新一項研究綜述顯示，植物性飲食對類風濕性關節炎病情改善有益。(Photo by ImagesBG on Pixabay) 分享 facebook 植物性飲食可改善類風濕性關節炎。類風濕性關節炎是一種會導致關節疼痛和僵硬的自身免疫性疾病，病情嚴重的話可能會讓人無法正常工作。目前醫生會開出藥物，並建議患者多運動、減重等等以改善病情。最新一項研究則顯示，植物性飲食對類風濕性關節炎的病情改善有益。

素食可幫助減重

根據《每日醫學新聞》與《Medical Xpress》報導，該研究綜述彙整飲食習慣如何改變生物學機制影響類風溼性關節炎相關研究，得出結論，植物性飲食能透過改變人體生物學機制，改善類風濕性關節炎症狀。

一項隨機臨床試驗結果證明，類風濕性關節炎患者在進行低脂純素的飲食6週後，關節的疼痛、僵硬感等症狀有明顯的改善。2018一項研究則顯示，過重的類風濕性關節炎患者在減重5公斤後，症狀改善的幅度比減重較少的患者高。研究人員解釋，素食飲食比起其他飲食習慣更能幫助減重，因此能間接改善類風濕性關節炎症狀。

多吃蔬果豆類

研究人員認為，類風濕性關節炎患者腸胃道內的細菌種類缺乏多樣性，而植物性飲食因為富含纖維質，能增加腸胃道內菌種多樣性，藉此改善類風濕性關節炎狀況。

研究人員表示，植物性飲食改善類風濕性關節炎狀況的實際運作機制仍待進一步研究，不過依目前證據看來，多出蔬菜、水果、全穀類與豆類對改善類風濕性關節炎有極大的幫助。

【更多精采內容，詳見 】