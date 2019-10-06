親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

私立華洲工家證實停辦 校長：這天遲早要來

改善類風濕性關節炎 植物性飲食有效

2019-10-06 18:16台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

最新一項研究綜述顯示，植物性飲食對類風濕性關節炎病情改善有益。(Photo by...
最新一項研究綜述顯示，植物性飲食對類風濕性關節炎病情改善有益。(Photo by ImagesBG on Pixabay)
分享
植物性飲食可改善類風濕性關節炎。類風濕性關節炎是一種會導致關節疼痛和僵硬的自身免疫性疾病，病情嚴重的話可能會讓人無法正常工作。目前醫生會開出藥物，並建議患者多運動、減重等等以改善病情。最新一項研究則顯示，植物性飲食對類風濕性關節炎的病情改善有益。

素食可幫助減重

根據《每日醫學新聞》與《Medical Xpress》報導，該研究綜述彙整飲食習慣如何改變生物學機制影響類風溼性關節炎相關研究，得出結論，植物性飲食能透過改變人體生物學機制，改善類風濕性關節炎症狀。

一項隨機臨床試驗結果證明，類風濕性關節炎患者在進行低脂純素的飲食6週後，關節的疼痛、僵硬感等症狀有明顯的改善。2018一項研究則顯示，過重的類風濕性關節炎患者在減重5公斤後，症狀改善的幅度比減重較少的患者高。研究人員解釋，素食飲食比起其他飲食習慣更能幫助減重，因此能間接改善類風濕性關節炎症狀。

多吃蔬果豆類

研究人員認為，類風濕性關節炎患者腸胃道內的細菌種類缺乏多樣性，而植物性飲食因為富含纖維質，能增加腸胃道內菌種多樣性，藉此改善類風濕性關節炎狀況。

研究人員表示，植物性飲食改善類風濕性關節炎狀況的實際運作機制仍待進一步研究，不過依目前證據看來，多出蔬菜、水果、全穀類與豆類對改善類風濕性關節炎有極大的幫助。

【更多精采內容，詳見

類風濕性關節炎患者
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

登革熱還沒完！樹林爆首例 成大群聚感染再添一例

2019-10-06 16:26

年輕族群當心 反覆腹痛腹瀉恐是腸子在求救

2019-10-06 16:33

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

2019-10-06 14:44

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

成大登革熱增加病例 與之前同一個感染源

2019-10-06 11:28

音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好 喜歡流行曲的人智商都..

2019-10-06 13:48

國旅卡放寬消費限制 109年起珠寶銀樓也可刷

2019-10-06 11:50

年輕人腹瀉超過三個月 可能是自體免疫疾病

2019-10-06 19:42

守護失智 扶輪社將推三年期計畫

2019-10-06 19:40

作家群看劉克襄 「富人類學踏查精神的詩人」

2019-10-06 19:26

父母支持性語調 更獲孩子正面回饋

2019-10-06 19:19

欣賞國慶焰火來這裡 高雄大樹舊鐵橋濕地公園準備好了

2019-10-06 18:36

獲聯合報文學大獎 劉克襄：提醒我別再迷路

2019-10-06 18:24

從頭髮也能看出個性？濃密髮有智慧、微禿頭超勤奮

2019-10-06 18:19

腸道內真菌變化 研究：恐導致胰臟癌

2019-10-06 18:18

國慶出遊小心！合歡山恐爆車流 警加強疏導取締

2019-10-06 17:49

華航攜手通訊業者 飛美加歐洲送全球上網卡

2019-10-06 16:54

推廣乳房攝影 國健署辦「粉愛自己」派對、送好康

2019-10-06 16:32

守護失智 專家：照顧者應先顧好自己身心

2019-10-06 16:26

好好吃／自製果醬天然又美味 一試就上手

2019-10-06 13:46

愛肝達人站／保有四分之一肝 機能可正常運作

2019-10-06 13:43

健康相談室／每天蛋白質該吃多少 取決自身體重

2019-10-06 13:43

水腫掰掰! 按摩這5穴道 還妳瓜子臉

2019-10-06 13:43

農博警騎鐵馬巡邏 吸睛百分百

2019-10-06 13:33

國際扶輪30位醫師前進尼泊爾 預估可義診三千人次

2019-10-06 12:58

賈新興：哈吉貝有成超級颱風趨勢 對日本影響大

2019-10-06 12:52

減少無效的後送 原鄉離島空中轉診遠距會診平台今啟用

2019-10-06 12:33

透心涼酋長專屬扇 「斐濟櫚」現蹤台北典藏植物園

2019-10-06 12:10

明天再加油 汽油明調降0.8元、柴油降0.9元

2019-10-06 12:09

他曝宜蘭超狂美食一日遊 網見行程表大笑：蔥油餅厭世之旅？

2019-10-06 12:00

詩人余光中重九冥誕 高雄懷念「茱萸的孩子」

2019-10-06 11:58

國旅卡放寬明年起珠寶銀樓也可刷 最快下周宣布

2019-10-06 11:56

嚇！中油加油機面板噴離 中油：偶發個案勿恐慌

2019-10-06 11:52

國慶4天連假 31處公路預期車多擁擠

2019-10-06 11:48

U值媒／為何台灣要發展再生能源？

2019-10-06 11:38

職場女強人情緒不穩 更年期提早來荷爾蒙減少作祟

2019-10-06 11:29

第19號颱風哈吉貝形成 氣象局：周五最接近沖繩

2019-10-06 10:47

影／福壽山波斯菊花海就是美 賞花採果一次搞定

2019-10-06 08:24

怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

2019-10-06 08:00
看更多

熱門文章

怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

2019-10-06 08:00

捨身救同伴！六隻象慘死 只因為想救摔落瀑布的小象

2019-10-06 08:07

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

2019-10-05 20:26

模擬路徑修正 吳德榮：哈吉貝颱風應不影響台灣天氣

2019-10-06 06:50

澄清湖捕獲6公尺巨蟒 「下場」是這樣

2019-10-05 20:03

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

2019-10-06 14:44

哈吉貝颱風生成 氣象局：往日本南方海面

2019-10-06 06:32

間歇性飲食降體脂正夯 但減重名醫擔心這件事

2019-10-05 20:44

第19號颱風哈吉貝形成 氣象局：周五最接近沖繩

2019-10-06 10:47

殺破狼周運勢／天秤案件與邀約暴增 摩羯被情敵橫刀奪愛

2019-10-06 00:00

健康相談室／每天蛋白質該吃多少 取決自身體重

2019-10-06 13:43

國旅卡放寬明年起珠寶銀樓也可刷 最快下周宣布

2019-10-06 11:56

賈新興：哈吉貝有成超級颱風趨勢 對日本影響大

2019-10-06 12:52

金鐘紅毯／「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客

2019-10-05 22:40

音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好 喜歡流行曲的人智商都..

2019-10-06 13:48

「姐不是胖，是水腫」 按摩5穴道還妳瓜子臉

2019-10-06 07:44

金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40

醫師最難抉擇！搶救產婦胎兒見不到父最後一面

2019-10-05 20:16

嚇！中油加油機面板噴離 中油：偶發個案勿恐慌

2019-10-06 11:52

成大登革熱增加病例 與之前同一個感染源

2019-10-06 11:28

最新小說「跟著寶貝兒走」 黃春明：不是為色情寫色情

2019-10-05 22:23

金鐘紅毯／紅毯「雙帥」是她們　和自己撞衫好勵志　

2019-10-05 21:48

【女性心聲】琦琦／中年媽媽進修趣

2019-10-06 06:00

年輕族群當心 反覆腹痛腹瀉恐是腸子在求救

2019-10-06 16:33

肌肉流失 醫師教你輕鬆補充蛋白質

2019-10-06 07:42

每日星座運勢／處女才藝發揮得暢快　財富回收入帳

2019-10-06 00:00

影／利稻小黑熊是小男生 除貧血及外寄生蟲沒大問題

2019-10-06 08:49

病床上被離職 平均30歲的她們創社企展現病力

2019-10-05 21:30

晚間10：34宜蘭規模4.0地震 最大震度3級

2019-10-05 23:38

【人生劇場】小玲／香菇塔的秘密

2019-10-06 06:00

金鐘紅毯／張軒睿、劉以豪超帥 不約而同以綠色西裝殺出重圍

2019-10-05 23:14

癌友年輕化 回職場挑戰大

2019-10-06 00:19

「果然匯」10月7日起邀長者用餐 不分平假日一律9折

2019-10-06 16:55

【心情點滴】洪彩鑾／最佳女主角美照秀

2019-10-06 06:00

國旅卡放寬消費限制 109年起珠寶銀樓也可刷

2019-10-06 11:50

影／小黑熊鑽車內反鎖 竟懂狂按喇叭找救兵

2019-10-06 17:52

登革熱還沒完！樹林爆首例 成大群聚感染再添一例

2019-10-06 16:26

從頭髮也能看出個性？濃密髮有智慧、微禿頭超勤奮

2019-10-06 18:19

影／福壽山波斯菊花海就是美 賞花採果一次搞定

2019-10-06 08:24

加油且慢！明起油價有感下降 汽油少8角

2019-10-06 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top