腸道內真菌變化 研究：恐導致胰臟癌

2019-10-06 18:18 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



小心腸道內真菌導致胰臟癌！許多時候，研究人員總留意腸道內細菌對人體的影響，而忽略了腸道內真菌對健康的風險。近期研究透過分析老鼠糞便，發現患胰臟癌的老鼠腸道內馬拉色菌等真菌數量多了許多，而分析人體胰腺組織樣本也有同樣的狀況，因此進而推斷腸道內該真菌是造成胰臟癌的元兇。

胰臟癌元凶之一

根據《每日醫學新聞》報導，最新研究中，研究人員找了患胰腺導管癌與未胰腺患導管癌的老鼠，對牠們的糞便樣本進行分析。研究人員使用統計學與基因組工具，監測30週內老鼠糞便中真菌的種類與數量。另外，他們也將老鼠體的真菌用螢光蛋白進行標記，以便追溯這些真菌從腸道移動到胰臟的過程。

研究人員發現，患胰臟癌的老鼠，其胰臟中某些真菌的數量比未患胰臟癌的老鼠多出許多，其中以馬拉色菌屬最明顯。這樣的差異也能透過分析人類胰腺組織樣本發現。過去只知道馬拉色菌會造成頭皮屑與濕疹等等，近期研究發現它們與直腸癌有關，現在又發現它們是造成胰臟癌的元凶之一。

避免副作用

根據《每日科學》報導，研究結果主張，馬拉色菌透過活化動物體的補體系統（屬先天免疫系統的一部分），造成胰臟癌。補體系統雖然能對抗感染，但當感染減弱之後，也會幫助細胞康復。過去幾項研究也顯示，當動物體的基因有缺陷時，補體系統反而會造成癌細胞生長。

該研究團隊的目的是希望能找出與癌症最有關的真菌種類，以便未來能更精準用藥，避免不必要的副作用。

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